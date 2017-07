Sport: Erfolgreiche World Games 2017 für Deutschland, Österreich und Schweiz

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 31.07.2017

Für Deutschland waren die World Games 2017, die Spiele für nicht-olympische Sportarten, sehr erfolgreich. 42 Medaillen gab es für deutsche Sportler in 37 Sportarten. Davon waren 18 Goldmedaillen, 10 Silber und 14 Bronze. Das ist Platz 2 im Medaillenspiegel der World Games 2017 hinter Russland, das insgesamt 63 Medaillen holen konnte. In etwa gleich erfolgreich wie Deutschland waren Italien mit ebenso 42 Medaillen auf Platz 3 und Frankreich auf Platz 4 mit sogar 43 Medaillen, aber weniger Goldmedaillen und deshalb hinter Deutschland und Italien platziert.

Die Schweiz kommt in dieser Zählung auf Platz 17 mit 3 Goldmedaillen, 8 Silber- und 3 Bronze-Medaillen. Österreich landet auf Platz 27 mit 2 x Gold, 1 x Silber und 2 x Bronze. Insgesamt 57 Länder konnten Medaillen bei den World Games 2017 in Breslau erringen. Es wurden 199 Wettbewerbe in den 37 Sportarten ausgetragen.

Für Deutschland waren 189 Sportler am Start.

Hier die Medaillen für Deutschland, Österreich und die Schweiz:

Medaillen World Games 2017 für Deutschland

Wir listen hier die Medaillen alphabetisch sortiert nach Sportarten auf. Oft gibt es keine korrekte Übersetzung der Sportarten ins Deutsche, oder wir kennen sie nicht. Dann belassen wir es bei der offiziellen, meist englischen Bezeichnung:

Sportakrobatik – Men’s Pairs All-Around – Gold (Mannschaft – Michail Kraft, Tim Sebastian))

– Men’s Pairs All-Around – Gold (Mannschaft – Michail Kraft, Tim Sebastian)) Air Sports – Glider Aerobatics – Bronze für Eugen Schaal

– Glider Aerobatics – Bronze für Eugen Schaal Archery (Bogenschießen) – Womans Recurve – Gold für Lisa Unruh

(Bogenschießen) – Womans Recurve – Gold für Lisa Unruh Bowling – Männer Einzel – Bronze für Tobias Bording

– – Bronze für Tobias Bording Bowling – Frauen Einzel – Gold für Laura Beuthner

– Gold für Laura Beuthner Tanzsport – Standardtänze – Gold für Claudia Köhler – Benedetto Feruggia

– – Gold für Claudia Köhler – Benedetto Feruggia Tanzsport – Rock’n’Roll – Bronze für Michelle Uhl – Tobias Bludau

– Bronze für Michelle Uhl – Tobias Bludau Flossenschwimmen – Max Poschart 3 x Silber, Männer 100m, 200m, 400m

– Max Poschart 3 x Silber, Männer 100m, 200m, 400m Flossenschwimmen – Bronze für die Mannschaft 4 x 100m

Faustball – Gold für die Deutsche Mannschaft

– Gold für die Deutsche Mannschaft Ju-Jitsu – Gold für Theresa Attenberger (70kg), Bronze für Carina Neupert (62kg), Gold für die Mannschaft im Mixed National Team, Silber für das Mied Duo, Bronze für das Woman’s Duo, Silber für Andreas Stefan Knebl (77kg), Bronze für Roman Apolonov (62kg)

– Gold für Theresa Attenberger (70kg), Bronze für Carina Neupert (62kg), Gold für die Mannschaft im Mixed National Team, Silber für das Mied Duo, Bronze für das Woman’s Duo, Silber für Andreas Stefan Knebl (77kg), Bronze für Roman Apolonov (62kg) Lebensrettung – Gold für die Mannschaft Frauen 4 x 50m, Bronze Frauen 4 x 25m, Bronze für Männer 4 x 50m, Gold für Männer 4 x 25m

– Gold für die Mannschaft Frauen 4 x 50m, Bronze Frauen 4 x 25m, Bronze für Männer 4 x 50m, Gold für Männer 4 x 25m Lebensrettung -Gold für Danny Wieck, Männer 50 m Manikin Carry, Silber für Joshua Perlings in der gleichen Disziplin, Silber jeweils für Kevin Lehr in 100m Manikin Carry with Fins, und Manikin Tow with Fins

Speed Skating Road – Mareike Thum Gold im 500m-Sprint und Bronze im Ausscheidungsrennen 20km, Silber für Simon Albrecht im Men’s Trial 200m

– Mareike Thum Gold im 500m-Sprint und Bronze im Ausscheidungsrennen 20km, Silber für Simon Albrecht im Men’s Trial 200m Speed Skating Track – Simon Albrecht Gold im Men’s Trial 300m und im 500m-Sprint, Felix Rijnhen Silber im Ausscheidungsrennen 20km, Mareike Thum Bronze im Ausscheidungsrennen 15km

– Simon Albrecht Gold im Men’s Trial 300m und im 500m-Sprint, Felix Rijnhen Silber im Ausscheidungsrennen 20km, Mareike Thum Bronze im Ausscheidungsrennen 15km Sportklettern – Silber für Jan Hojer im Mens Boulder

– Silber für Jan Hojer im Mens Boulder Squash – Gold für Simon Rosner im Männer Einzel

– Gold für Simon Rosner im Männer Einzel Tauziehen – Bronze Men’s Outdoor bis 640 kg

– Bronze Men’s Outdoor bis 640 kg Wasserski – Gold für Bojan Schipner im Men’s Jump und für Geena Krüger im Woman’s Slalom, Bronze für Giannina Bonnemann im Woman’s Trick

Einladungs-Sportarten

American Football – Silber für die Männer

– Silber für die Männer Indoor Rudern – Silber für Oliver Zeidler 2000m Männer offene Gewichtsklasse

Medaillen World Games 2017 für die Schweiz

Faustball – Silber, Männer

– Silber, Männer Floorball – Silber, Männer

– Silber, Männer Ju-Jitsu – Gold für Ilke Kubilay (Männer bis 77kg, Ne-Waza), Silber für Daniel de Maddalena (Männer bis 85kg, Ne-Waza)

– Gold für Ilke Kubilay (Männer bis 77kg, Ne-Waza), Silber für Daniel de Maddalena (Männer bis 85kg, Ne-Waza) Orientierungslauf – Matthias Kyburz – Gold Middle Distance, Bronze im Sprint, Florian Howald – Silber Middle Distance, Elena Roos – Silber Woman’s Sprint, Sabine Hauswirth – Bronze Middle Distance, Mannschaft Silber Mixed Team Relay

– Matthias Kyburz – Gold Middle Distance, Bronze im Sprint, Florian Howald – Silber Middle Distance, Elena Roos – Silber Woman’s Sprint, Sabine Hauswirth – Bronze Middle Distance, Mannschaft Silber Mixed Team Relay Roller Hockey – Bronze Männer

– Bronze Männer Speed Skating Track – Silber für Livio Wenger – Point Elimination 10.000m

– Silber für Livio Wenger – Point Elimination 10.000m Tauziehen – Gold für Männer bis 700kg, Silber bis 640kg

Medaillen World Games 2017 für Österreich

Boule – Bronze für die Männermannschaft, Men’s Raffa Doubles

– Bronze für die Männermannschaft, Men’s Raffa Doubles Faustball – Bronze für die Männer

– Bronze für die Männer Ju-Jitsu – Gold für Woman’s Duo und Men’s Duo

– Gold für Woman’s Duo und Men’s Duo Karate – Silber für Alisa Theresa Buchinger – Woman’s Kumite bis 68 kg

Einladungs-Sportarten

Indoor Rudern – Gold für Anna Berger – Frauen Leichtgewicht 2000m, Silber für Florian Berg 2000m Männer Leichtgewicht, Magdalena Lobnig Frauen 2000m offene Gewichtsklasse

