Umfrage Tanzkurse: Was, warum und wie am liebsten?

Warum interessiere ich mich für oder mache ich einen Tanzkurs? Wie sollte der Tanzkurs sein? Was ist mir wichtig? Was will ich erreichen? Wie oft soll der Tanzkurs stattfinden? Wie viel kann oder will ich bezahlen?

Das sind nur einige Fragen rund um Tanzkurse, Workshops oder s.g. Bootcamps, auf die wir Antworten suchen und versuchen. Helfen Sie uns bitte mit, Antworten zu finden!

Ob Sie Anfänger sind und noch nie einen Tanzkurs besucht haben oder schon Erfahrungen haben, die Sie als Tipps weiter geben wollen – oder sogar selbst Tanzlehrer, der seine Ansichten teilen möchte… Das spielt dabei keine Rolle.

Jeder ist hilfreich, wir interessieren uns in jedem Fall für Ihre Antworten! Gleich mit der ersten Frage können wir unterscheiden, was ihre Motivation ist, an der Umfrage teilzunehmen – und die Antworten dann entsprechend in eine Auswertung mit einbeziehen.

Zur Zeit befindet wir uns mit dem Formular noch in der Testphase. Jeder Antwort zählt jedoch schon. Wenn Sie aber noch Hinweise und Ergänzungen haben, gibt es am Ende des Formulars die Möglichkeit für entsprechende Kommentare zur Verbesserung.

Warum machen wir diese Umfrage zu Tanzkursen?

Seit vielen Jahren berichten wir nun schon über Tanzkurse, Tanzschulen und Tanzveranstaltungen, das war sogar der Ausgangspunkt unseres Magazins. Inzwischen ist Salsango inhaltlich längst darüber hinaus gewachsen und Tanzkurse, Partys und Tanzschulen sind nur noch ein Teilbereich von vielen.

Manchmal oder in einigen Gebieten sind wir da richtig gut und immer aktuell, anderswo sind wir immer wieder mal zurück. Das hängt u.a. mit von Partnern und Lesern ab, die wir in den Tänzen oder Städten und Regionen haben und die mithelfen, die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten. Manchmal wird auch etwas einfach vergessen…

Wir wollen aber besser werden, die Informationen zur Verfügung stellen, Erfahrungsberichte und Artikel schreiben, die wirklich interessant sind und unseren Service so ausbauen, dass er für unsere Leser von Nutzen ist. Über die Jahre haben wir schon viele Erfahrungen sammeln können, Entwicklungen verfolgt, Trends kommen und auch wieder gehen sehen. Nun ist es aber auch an der Zeit, Sie als Leser selbst zu fragen, wie Sie die Dinge sehen.

Nehmen Sie sich deshalb bitte ein paar Minuten Zeit, ganz anonym und Sie brauchen auch nur auf die Fragen zu antworten, die Sie interessieren oder auf die Sie eine Antwort haben.

Wenn das Formular nicht richtig angezeigt werden sollte, können sie es hier separat aufrufen.

Der Fragebogen zu Tanzkursen