Vanessa Mai kündigt neue CD Regenbogen an, erster Song veröffentlicht

Vanessa Mai – Regenbogen – neues Album

Vanessa Mai kündigt ihr neues Album “Regenbogen”, das im August 2017 erscheint und veröffentlicht den ersten Song “Und wenn ich träum”. Wie zuletzt ist wieder Dieter Bohlen für die neue CD von Vanessa Mai verantwortlich. Das hört man dem ersten nun veröffentlichten Schlager “Und wenn ich träum” auch an. Ähnlichkeiten des Songs zum ersten Lied “Ich sterb für dich” der letzten CD “Für Dich” sind ganz bestimmt weder zufällig noch ungewollt.

Ganz interessant sind die Titel-Bezeichnungen, die sich nacheinander gelesen wie “Regenbogen”-Farben aneinander gereiht lesen, ineinander übergehend sozusagen. Das ist eine ganz witzige Idee, auch wenn man sie nicht ganz bis zum Schluss durch hält. Die 17 neuen Titel von Vanessa Mai heißen:

Und wenn ich träum – Träum ich von Dir – Und wenn Du gehst – Was bleibt dann hier – Sag mir wohin – Soll ich dann gehen – Mein Herz ist leer – Das darf nicht geschehen – Ich kann es nicht verstehen – Was Du mir sagen willst – Mein Kopf er dröhnt – Mein Traum zerschmilzt – Haben viel gewonnen – Und viel verloren – Doch durch Dich – Fühle ich mich neu geboren – Die Liebe ist nicht aufgebraucht.

Es wird das neue Album “Regenbogen” von Vanessa Mai ab 11. August 2017 in verschiedenen Versionen geben. Die normale CD für 18,99 € kann man bereits vorbestellen, genauso wie den mp3-Download für 9,49 €. Wenn Sie in der Download-Version jetzt schon den ersten Titel “Und wenn ich träum” herunterladen, bezahlen Sie jetzt nur den und dann den Rest, so wie er erscheint. Bestimmt werden bis zum August noch ein – zwei Titel vorveröffentlicht – kann man annehmen. Wer amazon music hat, kann den ersten Titel und sicher dann auch die folgenden ohne zusätzliche Kosten hören. Über den Link vorn erreichen Sie die genanten Varianten.

Außerdem wird es von dem neuen Album “Regenbogen” von Vanessa Mai auch eine Limited Box geben. Darin ist die CD und eine Karaoke-Party-DVD mit allen neuen Songs und einigen der bisherigen Hits von Vanessa Mai. Außerdem dabei Postkarten, ein Poster in A1-Format, ein XXL Stickerbogen, ein Jahreskalender 2018 in Schallplattengröße und ein Early Entry Tourpass am Lanyard, der zum früheren Einlass bei den Vanessa Mai – Konzerten 2018 berechtigt und es wird ein Meet & Greet mit Vanessa Mai organsiert. Allerdings müssen Sie dazu eine Eintrittskarte für eiens der Konzerte extra kaufen. Hier geht es zur Limited Box bei amazon. Tickets für die Vanessa Mai – Tour 2018 gibt es unter diesem Link zu eventim oder Sie schauen in unseren Artikel dazu zur Vanessa Mai Konzert Tour 2018.

