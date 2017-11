“Weihnachten in Familie” mit Frank Schöbel gibt es auch 2017 als Konzert – Tour. Wie jedes Jahr reist Frank Schöbel mit einem bekannten, aber auch speziellen Weihnachtsprogramm durch Teile des Landes. “Weihnachten in Familie” kennen viele von uns. Wie damals ist bei Weihnachten in Familie 2017 auch wieder die Tochter von Frank Schöbel, Dominique Lacasa dabei.

Neu und in diesem Jahr das erste Mal dabei ist Franziska Wiese, die jungen Frau mit der Violine (siehe auch unser Interview mit Franziska Wiese aus dem letzten Jahr), von der man sich gut vorstellen kann, dass sie das bekannte Weihnachtsprogramm sehr gut ergänzt.

Weihnachten in Familie war ursprünglich eine inzwischen legendäre TV-Show von einst, die auch als Schallplatte und CD erschienen, darüber hinaus als Kassette, mp3-Download und inzwischen auch im Stream bei amazon music. Hier geht es zu diesem Album bei amazon in allen Varianten. Wer das Album tatsäclich noch nicht kennen sollte, dem sei es hier empfohlen.

Frank Schöbel wird mit Gästen auch 2017 wieder eine Weihnachts-Show im Fernehen machen. Auch das hat Tradition. Genau am Heiligen Abend, also am 24.12.2017 kommt um 19.45 Uhr im MDR ” Fröhliche Weihnachten mit Frank”. In diesem Jahr dabei sind u.a. Angelika Milster, Christian Lais, Dominique Lacasa, Hans-Jürgen Beyer, Monika Herz, Sarah Jane Scott und weitere Gäste.

Und übrigens gibt es für Frank Schöbel im MDR am 10.12.2017 “Ein Abend für Frank Schöbel” mit Filmen etc., der am 11.12.2017 75 Jahre alt wird und am 16.12.2017 eine Frank-Schöbel-Gala.

Zurück zu Weihnachten in Familie 2017 mit Frank Schöbel, Dominique Lacasa und Franziska Wiese. Die Konzerte sind im Dezember 2017 in u.a. Chemnitz, Dresden Neubrandenburg, Rostock, Cottbus, Magdeburg, Halle, Schwerin und natürlich wie jedes Jahr Berlin.

Tickets für “Weihnachten in Familie 2017” bekommen Sie überwiegend bei eventim. Die Karten kosten ab 30 bis über 50 €, das ist sehr unterschiedlich von Ort zu Ort. Es gibt ein paar Veranstaltungen, nämlich die in Berlin, Döbern, Ebersbach, Jessen, Zittau die nicht darüber zu erreichen sind. Da kennen wir auch die Preise nicht und Sie müssten vor Ort direkt nach Karten fragen. Soweit bekannt hinterlegen wir unten in der Liste Telefonnummmern…

Termine Weihnachten in Familie 2017

Folgende Termine und Orte stehen für Weihnachten in Familie 2017 auf dem Programm:

02.12.2017 Halle in der Konzerthalle Ulrichskirche

03.12.2017 Chemnitz in der St. Markuskirche

05.12.2017 Zittau im Gerhart-Hauptmann-Theater – Tickets 03583-770536

06.12.2017 Döbern im Deutschen Haus – 035600-355938

07.12.2017 Berlin in der Gethsemanekirche – 030-61101313

08.12.2017 Magdeburg in der Johanniskirche

09.12.2017 Ebersbach in der Bleichstr. 3a – 035872-32425

10.12.2017 Jessen im Schützenhaus – Tickets 03537-212435

12.12.2017 Dresden im Kulturpalast

15.12.2017 Schwerin in der Schelfkirche

16.12.2017 Frankfurt im Kleist Forum

17.12.2017 Berlin im Freizeitforum Marzahn – Tickets 030-5427091

18.12.2017 Neubrandenburg in der Stadthalle

19.12.2017 Rostock in der Nikolaikirche

20.12.2017 Cottbus in der Stadthalle

21.12.2017 Freiberg in der Nikolaikirche

22.12.2017 Suhl im Congress Centrum Suhl

23.12.2017 Brandenburg im Stahlpalast

