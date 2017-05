Wie Guido Maria Kretschmer älter wird: Auf VOX – GMK in 20 und 40 Jahren

Der Mode-Designer und sein Mann Frank Mutters bei The Story of my Life am 16.5.2017

Wie sehen Guido Maria Kretschmer und sein Mann Frank Mutters in 20 und in 40 Jahren aus? Wie werden sie älter und was erwarten sie sich als Paar davon? Die VOX-Show “The Story of my Life” am 16.5.2017 spricht mit und verwandelt Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters und versucht Antworten zu geben. Sie finden hier ein paar Fotos, wie Guido Maria Kretschmer und sein Mann heute aussehen und in 20 bzw. in 40 Jahre aussehen könnten. GMK ist dann über 70 und über 90 Jahre alt, Frank Mutters über 80 und über 100 Jahre.

Desiree Nosbusch hat auf VOX mehrere prominente Paare zu einer ungewöhnlichen Zeitreise eingeladen. Am 16. Mai 2017 beschließen Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters als vorerst letztes Paar diesen ungewöhnlichen Blick in die Zukunft.

Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters sind seit über 30 Jahren ein Paar und 5 Jahren verheiratet. Sie leben heute abwechselnd in Berlin und auf Mallorca, wo das Paar ein Anwesen besitzt. Um ihre Liebe macht das Paar kein Geheimnis – zerren ihr Privatleben aber auch nicht unnötig ins Rampenlicht.

Guido Maria Kretschmer wurde am 11. Mai 1965 in Münster geboren und wächst dort gemeinsam mit seinen 4 Geschwistern bei seinen Eltern auf. Schon mit 9 Jahren bekommt er eine Nähmaschine geschenkt. Das sollte sein Leben bis heute prägen, denn längst ist er ein gefragter Mode-Designer, hat mehrere eigene Mode-Sendungen im Fernsehen und ist auch erfolgreicher Buch-Autor. 2004 gründet er „Guido Maria Kretschmer Couture“, sein eigenes Mode-Label. Schon seit 1989 war er davor mit „Guido Maria Kretschmer Corporate Fashion“ erfolgreich. Wir berichten bei passender Gelegenheit immer wieder über GMK, wie der Designer auch kurz genannten wird. Sie finden unsere Artikel unter dem Stichwort Guido Maria Kretschmer.

Frank Mutters wurde 1955 in Goddelau bei Darmstadt geboren. Er studierte Kunst in Düsseldorf und Münster und eröffnete 1986 sein erstes eigenes Atelier auf Ibiza. Es folgen zahlreiche Kunstausstellungen rund um den Globus und bis heute arbeitet Frank Mutters als Künstler- überwiegend als Maler und Grafiker. Hier geht es zu seiner Webseite, wenn Sie mehr erfahren möchten.

Über die TV-Sendung “The Story Of My Life” mit Desiree Nosbusch auf VOX hatten wir hier auch schon berichtet, als es um Massimo Sinato und Rebecca Mir ging. die alterten in der Sendung fiktiv sogar um 25 und 50 Jahre…

