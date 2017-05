Willkommen bei Carmen Nebel am 20. Mai 2017 im ZDF live aus Berlin

Carmen Nebel schmeißt bei “Willkommen bei Carmen Nebel” am 20. Mai 2017 eine große Schlager-Party. Am 20.5.2017 begrüßt Carmen Nebel in Berlin live viele Schlager-Stars wie Helene Fischer, Andrea Berg, Vanessa Mai, Michelle, Maite Kelly und Karel Gott. Dabei in der ZDF-Show sind aber auch Andrea Gabalier, DJ Ötzi und ganz besonders ist sicher der Auftritt von Anna Netrebko mit ihrem Mann Yusif Eyvazov, die gemeinsam „Cantami“ singen.

Bei “Willkommen bei Carmen Nebel” am 20. Mai 2017 treten gemeinsam Vanessa Mai und Bastiaan Ragas auf und auch Thomas Anders darf schon wieder auftreten (war in der letzten Sendung erst dabei, wie auch Vanessa Mai). Daneben wird es noch einige Überraschungs-Gäste geben, die vorher noch nicht bekannt gegeben wurden. Außerdem hat Carmen Nebel auch regelmäßig “Dauer-Gäste” im Programm, die zu (fast) jeder Sendung kommen. Da müssen wir abwarten.

Ein paar Bemerkungen zur Sendung und vor allem aktuelle Fotos von Willkommen bei Carmen Nebel am 20.5.2017 gibt es dann am Sonntag, sobald die Fotos zur Verfügung stehen. Weil die Sendung am Samstagabend im ZDF live aus Berlin ausgestrahlt wird, kann das etwas länger dauern, als sonst bei uns üblich…

