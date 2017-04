Bachateando Festival Nürnberg 9.-11.6.2017 – Bachata und Kizomba

Foto von Nürnberg: (c) Helga Hauke – pixelio.de Bachateando Festival Nürnberg 9.-11.6.2017 –Foto von Nürnberg: (c) Helga Hauke – pixelio.de

Das Bachateando Festival Nürnberg 2017 mit ganz viel Bachata und Kizomba ist in diesem Jahr einen Monat früher, nämlich vom 9.-11. Juni 2017. In diesem Jahr sollen es sogar über 40 Workshops sein. Allerdings steht der Workshop-Plan noch nicht öffentlich zur Verfügung. Bekannt ist allerdings, dass es wieder ein Beginner-Bootcamp geben soll. Dafür gibt es auch einen separaten Beginner-Pass – was sinnvoll ist, weil Anfänger ja nicht so viele Workshops besuchen können, wie erfahrene Bachata- und Kizomba-Tänzer. Deshalb kostet der auch nur ca. 1/3 eines Fullpasses.

An allen 3 Tagen gibt es zudem Partys, zu denen natürlich alle gehen können. Es gibt auch einen Party-Pass für alle, die keine Workshops, aber die Partys beim Bachateando Festival Nürnberg 2017 besuchen wollen. Dafür zahlt Ihr 25 bzw. 30 € – je nachdem, wann Ihr bucht. Ein Fullpass gibt es derzeit für 139 €. Das steigert sich jetzt aber immer am Monatsende um jeweils 10 €. Ein Tagespass, wenn Ihr nur einen Tag Zeit habt, kostet derzeit 109 € für Samstag oder Sonntag. Auch die werden teurer.

Die Workshops beim Bachateando Festival Nürnberg 2017 sind alle in der Mittelschule Insel Schütt Nürnberg. Im letzten Jahr war man auch in einer Schule, aber in einer anderen. Auch die Parties sind 2017 woanders – im Mehr Raum – ROL, Klingenhofstr. 40 in Nürnberg. Im letzten Jahr waren die noch in Fürth.

Eingeladen sind wieder eine ganze Reihe internationaler Gast-Tanzlehrer für Bachata und Kizomba. Einige sind wieder dabei, andere sind das erste Mal beim Nürnberger Bachata- und Kizomba Festival. Auf der Webseite gibt es einen Flyer zu sehen, wo die aufgeschrieben sind. Schaut bitte da nach, denn zum Buchen müsst Ihr ohnehin dort hin (Link unten).

Mehr aktuelle Informationen findet Ihr immer in der Kategorie Salsa Bayern oder Ihr klickt auf eines der Stichworte, die unter jedem Artikel stehen,wie z.B. Salsa Nürnberg. Unbedingt empfehlen möchten wir Euch unser Salsa-Magazin.

Quellenangaben: