Bachelorette 2017: Alle Bachelorette Kandidaten von A-Z

Die Bachelorette 2017 Kandidaten stellen sich vor. Wir stellen sie vor – alle 20 Kandidaten auf einen Blick mit Fotos und interessanten Informationen. Es kann nur einen geben, der das Herz der Bachelorette 2017 Jessica Paszka erobert – und bei einigen der Kandidaten fragt man sich schon, warum sie wirklich dabei sind. Einige Männer haben sicher gute Chancen, der Herz-König von Jessica zu sein, aber anderen sind wir uns sicher: Es passt auf keinen Fall!

Ab Mittwoch, den 14. Juni 2017 werden sich (anfangs) 20 Kerle um die hübsche 27-Jährige balgen und einige werden Testosteron versprühen, wie ein Rasensprenger in der Wüste. Andere werden eher subtil ihre Erfolg suchen und manche schon damit zufrieden sein, es überhaupt in die TV-Show geschafft zu haben. Ein paar neue Erfahrungen machen oder ein gutes Bild abgeben für ein bisschen Rampenlicht in der Zukunft – vielleicht auch mehr. Hoffentlich suchen einige Kandidaten auch die große Liebe!

Wir haben uns alle 20 Kandidaten angesehen und ihre Statements und Voraussetzungen gecheckt. Hier ergänzen wir dann auch im Verlauf der Show, welche Kandidaten schon ausgeschieden sind, so dass ihr hier immer seht, wer noch dabei und wer schon raus ist.

Bachelorette Jessica hatten wir auch schon vorgestellt mit attraktiven Fotos und einigen interessanten Infos über die Frau – siehe Artikel Bachelorette 2017: Jessica Paszka ist die neue Bachelorette.

Alle 20 Bachelorette-Kandidaten 2017

Bachelorette-Kandidat Alex (Alexander) ist 26 Jahre alt, kommt aus Berlin, ist seit einem Jahr Single und Schornsteinfeger von Beruf. Bei der Bachelorette 2017 will Alex nicht nur Glück bringen, sondern auch Glück haben. Alexander ist überzeugt: „Ich bin sicher nicht die schlechteste Wahl …“. Den Berliner Frauen stellt Alex kein gutes Zeugnis aus, denn er meint: „Frauen gibt’s schon reichlich in Berlin, aber nicht die, bei denen es passt!“. Je mehr Frauen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Richtige dabei ist? Ob seine Chancen da in der kommenden TV-Show besser stehen?

Bachelorette-Kandidat Alexandre ist 32 Jahre alt, kommt aus Frankreich, lebt aber in Bonn und Brasilien, und arbeitet dort als Personal-Trainer – ist also sehr sportlich. In Bonn arbeitet Alexandre in einem Marktforschungs-Institut. Alexandre ist sicher: „Ich bin der Mann, der die Bachelorette erobert!“

Bachelorette-Kandidat Andre ist 28 Jahre alt und seit 2 Jahren Single, kommt aus Herten und arbeitet als Projektmanager im familieneigenen Baubetrieb. Vor ein paar Jahren spielte André Gitarre in einer Metal-Band (Neburu) und hatte sogar schon einen Plattenvertrag in den USA. Doch traute er wohl der Musik oder sich selbst nicht. Inzwischen besucht er lieber mit seinem Vater Kochkurse. Auch wenn Liebe durch den Magen geht: Ist es das, was Jessica Paszka sucht?

Bachelorette-Kandidat Arnold ist 24 Jahre alt und Werkzeugmechaniker und kommt aus Hohenroth (Bayern). Arnold ist seit einem Single und träumt von der großen Liebe: „Die Nächste soll die Letzte sein!“ Doch er tut sich schwer und wird sich für die Bachelorette 2017 wohl umstellen müssen: „Es dauert, bis ich eine Beziehung anfange. Ich muss mir zu 100 Prozent sicher sein.“ wie soll ihm das als einer von 20 Bachelorette-Kandidaten bei Jessica gelingen? Auch sind “Ehrlichkeit und Treue” Selbstverständlichkeiten und punkten eher langfristig, statt Argumente zu sein, die eine Frau beim Kennenlernen überzeugen…

Bachelorette-Kandidat Basti ist ein 34 Jahre alter “Seebär”, der als Entertainer auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs ist und nun in seinen Heimathafen vor Anker möchte. Basti kommt ursprünglich aus Mönchengladbach und könnte sich selbst bei Jessica im Weg stehen. Zwar meint er: „Ich weiß, was ich will! Ich erobere die Frau. Ich finde, das sollte der Mann machen“. Aber seine Ansprüche lassen wenig Kompromissbereitschaft erkennen: „Ich habe wahnsinnig hohe Ansprüche und denen konnte bisher keine Frau zu 100 Prozent gerecht werden!“

Bachelorette-Kandidat David ist 27 Jahre alt, kommt aus Duisburg, lebt in Moers, ist seit einem Jahr Single und Stahlkocher von Beruf, aber als Schlagzeuger der Band “Eskimo Callboy” unterwegs. Groupies sind nicht sein Fall. Will David wirklich die Bachelorette 2017 erobern, oder sucht er nur “das Abenteuer und ich denke, das hier wird ein spannendes!”

Bachelorette-Kandidat Domenico ist 34 Jahre alt und lebt in Gelnhausen. Typisch Italiener ist Bescheidenheit nicht seine erste Zier: „Ich bin vielleicht nicht der Beste, aber ich kenne keinen besseren!“ Doch auf den 2. Blick kneift der Sachbearbeiter den Schwanz ein: „Karriere ist schön und gut, aber langsam würde ich mich gerne auf Frau und Kinder konzentrieren“. Kann Domenico so Jessica überzeugen? Oder bleibt es bei einem Strohfeuer?

Bachelorette-Kandidat Jens kommt aus Saarbrücken, ist 25 Jahre alt und seit einem Jahr Single. Der Feuerwehrmann und Rettungssanitäter hatte ursprünglich Schreiner gelernt. Vielleicht könnte Jens das Feuer der Liebe in der Bachelorette 2017 erwecken – ist aber per se etwas zu jung. Jessica ist schließlich 27 Jahre alt… Und mögen Frauen wirklich Männer, die eine Französische Bulldogge haben?

Bachelorette-Kandidat Johannes ist 29 Jahre alt, kommt aus Überlingen und wohnt am Bodensee und ist im Außendienst tätig. Johannes ist erst seit kurzem Single, geht gern und auch in Wettkämpfen Segeln und betreut ehrenamtlich jugendliche Pfadfinder. Seine Chancen scheinen nicht schlecht zu stehen, denn er sagt: „Klar bin ich neugierig auf das Abenteuer Bachelorette! Den Wind kann ich nicht ändern, aber die Segel richtig setzen“.

Bei Bachelorette-Kandidat Julez aus Hamm darf man Chancen und ernsthafte Beziehungs-Absichten, bei der Bachelorette 2017 dabei zu sein in Zweifel ziehen. Der 26-Jährige vertreibt selbstständig Kosmetik-Artikel und betreibt einen Fashion-Blog und träumt davon, mit Bloggen Geld zu verdienen. „Für ein gutes Foto für Instagram lasse ich alles stehen und liegen!“ Da liegt also der Hase im Pfeffer. Zudem steht Julez nach eigenen Angaben „auf Frauen … und auf Männer“. Steht darauf auch Jessica?

Bachelorette-Kandidat Julian kommt aus Neuwied, ist 24 Jahre alt und studiert auf Lehramt Philosophie und Sport. Julian ist seit über 2 Jahren Single. Damals wurde er Mister NRW. An Selbstvertrauen fehlt es ihm nicht, denn er meint: „Ich habe viele Frauen – Angebote, warte aber lieber auf die Richtige!“ und ist sicher, dass er weiß, wie er mit Frauen umzugehen hat. Wird das die Bachelorette 2017 Jessica Paszka überzeugen?

Bachelorette-Kandidat Lukasz ist 25 Jahre alt und seit über 2 Jahren Single, lebt in Düsseldorf und studiert auf Lehramt Geschichte und Chemie. Was Lukasz zur Bachelorette 2017 getrieben hat, weiß er wohl nur selbst. Er behauptet von sich: „Ich bin ein Gentleman der alten Schule“. Ob das bei Bachelorette Jessica wirklich gefragt ist? Außerdem hat Lukasz eigentlich gar keine Zeit für eine Frau. Sein Studium finanziert er sich als Kellner und Barkeeper selbst. In seiner Freizeit spielt er Klarinette in einem Orchester, zu hause Klavier und in der Kneipe Darts. Außerdem besucht er regelmäßig seine Kirche. Preisfrage: Worauf würde er für seine Traumfrau verzichten? Und ist Jessica wirklich seine Traumfrau?

Bachelorette-Kandidat Manuel kommt aus Augsburg und lebt in Würzburg, ist Arzt von Beruf und 29 Jahre alt. Nach eigenen Angaben machen „75 Prozent meines Lebens macht die Medizin aus“. Doch betreibt er außerdem eine Vespa-Werkstatt und restauriert Oldtimer. Wie viel Zeit bleibt da noch für eine Frau wie Jessica im Leben von Manuel? Aber Manuel versichert: „Wenn’s eine Frau in meinem Leben gibt, verschiebe ich gerne die Prioritäten!“ Da ist also doch noch Hoffnung.

Bachelorette-Kandidat Marco ist 28 Jahre alt, kommt aus Koblenz und arbeitet im Bereich Fitness als Unternehmensberater. Marco ist als amtierender Mister Rheinland-Pfalz zwar attraktiv, wird aber seine Einstellung gegenüber Frauen ändern müssen, will er die Bachelorette 2017 erobern: „Ich bin niemand, der eine Frau braucht – aber ich hätte gerne eine. Angebote bekomme ich genug, aber ich suche jemanden, mit dem ich mich auf Augenhöhe unterhalten kann.“ Wundert sich Marco, dass er seit 2 Jahren Single ist?

Bachelorette-Kandidat Martin ist 25 Jahre alt, kommt aus Karlsruhe und arbeitet als Kundenberater bei einer Versicherung. Statt von der großen Liebe träumt Martin von einer eigenen Versicherungs-Agentur. Ob das Jessica auch sexy findet? Rein körperlich hat Martin aber alle Voraussetzungen für eine neue Eroberung, denn der ehemalige Tennisspieler macht fast täglich seinen “Aufschlag” im Fitness-Center.

Bachelorette-Kandidat Michael aus Köln ist 25 Jahre alt und Filialleiter in einem Supermarkt. Vermutlich wird Michael nicht Herzbube der Bachelorette 2017. Warum? Michael hat 3 Kinder! Das sind für eine solche Show und mit einem Alter von nur 25 Jahren nicht die besten Voraussetzungen. Da hilft es auch nicht, dass Michael meint: „Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich weiß jetzt, was ich in einer Beziehung tun muss, damit die Liebe hält“. Vielleicht wird ja eine Zuschauerin auf ihn aufmerksam?

Bachelorette-Kandidat Michi heißt wohl auch Michael, kommt aus Augsburg, ist 26 Jahre alt und arbeitet als Model. Besonders als Unterwäsche-Model ist Michi gefragt. Inzwischen hat er auch ein eigene Mode-Label. Vor knapp 2 Jahren wurde Michi Zweiter bei der Mister Germany – Wahl. Bei der vielen Arbeit ist die Liebe zu kurz gekommen. Seit 3 Jahren schon ist Michi Single. Trotzdem könnte er mit seinem Familien-Sinn und seiner gesunden Einstellung bei der Bachelorette 2017 punkten „Ich bin geboren, um echt zu sein, nicht perfekt“ – wenn er sich nicht selbst im Weg steht: „Ich habe zu viele Ansprüche. Es muss alles passen.“

Bachelorette-Kandidat Niklas ist 28 Jahre alt und kommt aus Osnabrück. Dort will Niklas auch bald ein italienisches Restaurant eröffnen. Kann er damit Jessica von einer gemeinsamen Zukunft überzeugen?

Bachelorette-Kandidat René ist 33 Jahre alt, kommt aus Rostock Warnemünde und ist Augenoptiker von Beruf. René will die Bachelorette 2017 mit seinem Lächeln verzaubern und hat ein Rezept für die Verführung: „Der Spaß darf nie zu kurz kommen!“. Darauf stehen viele Frauen, wie sie selbst in Umfragen angeben… Auch Jessica?

Bachelorette-Kandidat Sebastian hat mit 31 Jahren das richtige Alter für Jessica. Sebastian kommt aus Hannover und arbeitet dort als Leiter eines Fitness-Studios. Damit sinken die Voraussetzungen für mehr als eine Romanze mit der Bachelorette 2017 schon wieder. Doch der Fitness-Trainer ist von sich überzeugt: „Mein Aussehen ist mir manchmal im Weg. Ich wirke nach außen wie ein Playboy, bin aber relativ ruhig“.

