Bachelorette 2017: Jessica Paszka ist die neue Bachelorette

Neue Dating-Show auf RTL ab 14.6.2017 mit Bachelorette 2017 Jessica Paszka

Bachelorette 2017 ist Jessica Paszka, 27 Jahre alt, 166 cm groß, dunkelblonde, lange Haare, grüne Augen und Hobby u.a. Tanzen. Bachelorette Jessica Paszka wird wohl vielen Herren gefallen, nicht nur bei der TV-Show Bachelorette 2017 ab 14. Juni 2017, sondern auch unter den RTL-Zuschauern. Wie das wohl die Ladys zu hause auf der Couch finden?

Jessica Paszka kommt aus Essen, ist selbstständig “im Bereich Fashion und Beauty” und natürlich ledig! Es wird auch langsam Zeit für einen neuen Mann an ihrer Seite von Jessica Paszka. Schon seit 3 Jahren ist Jessica Paszka Single, seit Mitte 2014! Da können sich die Bachelorette-Kandidaten ordentlich ins Zeug legen. Hoffentlich ist für die Bachelorette 2017 der Mann ihrer Träume dabei! Das alles können die RTL-Zuschauer in 6 Doppelfolgen ab dem 14.6.2017 jeweils mittwochs ab 20.15 Uhr miterleben. Das Sende-Prinzip der Bachelorette sollte ja weitgehend bekannt sein.

Ältere Artikel über den Bachelor und die Bachelorette findet Ihr bei uns unter dem Stichwort Bachelor – Bachelorette. Die Bachelorette-Kandidaten werden wir in den nächsten Tagen noch ausführlich vorstellen.

Jessica Paszka war schon einmal beim Bachelor dabei, das war beim Bachelor 2014 mit Christian Tews seinerzeit. Doch der hatte Jessica Pazka bald “aussortiert” und sich für eine andere entschieden. Eine 2. Chance also für Jessica Paszka, allerdings mit sehr viel günstigeren Voraussetzungen als seinerzeit. immerhin ist sie diesmal diejenige, die die Kerle reihenweise nach hause schicken kann.

Neben dem Tanzen gibt Jessica Paszka noch lesen, reisen, singen (!) und Fitness als Hobbys an. Sie sagt von und über sich selbst: „Ich bin sehr weiblich und ladylike – aber wer mich kennt, weiß, dass ich für jeden Spaß zu haben bin! Ich bin eine starke und selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will. Ich habe aber zugleich einen sensiblen, weichen Kern. Mit mir wird es nie langweilig. Nach einigen ereignisreichen und turbulenten Jahren, die mich zu der Frau gemacht haben, die ich heute bin und sein möchte, bin ich schließlich bereit für einen festen Partner an meiner Seite! Ein typischer Macho hat bei mir keine Chance! … (Er) sollte authentisch und locker sein, ich mag einfach gute Stimmung. Und ich merke es sehr schnell, wenn man mir etwas vormacht…“.

