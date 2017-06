Bachelorette 2017 und ihre Strandjungs – Kandidaten am Wasser

Die Bachelorette-Kandidaten 2017 am Strand, mit freiem Oberkörper und Badehose oder auch etwas bekleidet am Pool – na kar, solche Fotos müssen sein! Wenn Bachelorette 2017 Jessica auf Tätowierungen bei ihrem Traummann steht oder auch gerade nicht, dann minimiert sich die Zahl der Kandidaten für sie teils doch ganz erheblich.

Einige Bachelorette-Kandidaten 2017 sind bemalt wie eine Kirchendecke von Michelangelo, andere gar nicht oder wenigstens scheinbar nicht. Bei aller Freizügigkeit, mit der sich die meisten Kandidaten der Bachelorette 2017 am Strand bzw. Pool fotografieren ließen, bleiben immer noch ein paar Geheimnisse – bei manchen mehr, bei anderen weniger…

Zum Glück ist das so und lässt uns auch schon ahnen, wo zum Beispiel die Männer Prioritäten setzen, was ihnen wichtig ist und was vielleicht nicht so sehr. Das ist natürlich ganz oberflächlich und muss es bleiben. Man sagt zwar, ein Foto sage mehr als 1000 Worte. Aber das stimmt auch nicht immer und kann in die ganz falsche Richtung weisen.

Lassen wir uns also nicht verwirren von gut trainierten Oberkörpern, Sixpacks, tätowierten Oberarmen oder nur aufgeknöpften Hemden. Wichtig ist selbstverständlich, was “drauf steht”, schließlich sind wir bei der Bachelorette, vor allem aber ist wichtig, was drin ist bzw. drin steckt in Körper, Herz und Hirn der 20 Kandidaten.

Im Artikel Bachelorette 2017: Alle Bachelorette Kandidaten von A-Z hatten wir alle 20 Bachelorette-Kandidaten 2017 schon vorgestellt,mit Infos zu Berufen, Hobbys, Alter usw. – auch mit Fotos, aber sittsam bekleidet. Dort erfahrt Ihr auch immer aktuell, wer noch dabei ist und wer schon ausgeschieden ist. Auch die Bachelorette 2017 Jessica hatten wir schon vorgestellt im Artikel Bachelorette 2017: Jessica Paszka ist die neue Bachelorette.

Los geht es mit der Männer-Auswahl am Mittwoch, 14. Juni 2017 um 20.15 Uhr auf RTL. Alles Weitere findet Ihr bei uns unter dem Stichwort Bachelorette 2017 oder für ältere Staffeln unter Bachelor – Bachelorette.

Hier nun geht es nur um die schnöde Hülle und ganze Männer-Pracht, diesmal in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge sortiert:

Die Fotos sind von RTL. Es soll diese Verlinkung gelegt sein: Alle Infos zu “Die Bachelorette” im Special bei RTL.de.

Alle Artikel zum Thema findet Ihr bei uns unter dem Stichwort Bachelor – Bachelorette oder eben speziell nur zu dieser Show unter Bachelorette 2017. Mehr solcher Artikel ganz allgemein findet ihr immer in unseren Kategorien TV-Shows oder noch allgemeiner unter Unterhaltung.