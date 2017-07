Björn Landberg – Neue Schlager-CD “Herztöne” veröffentlicht

Wenn von Björn Landberg das neue Schlager-Album “Herztöne” anmacht, denkt man ein paar Takten, man hätte sich vergriffen und Roland Kaiser gewählt. Das dauert nicht sehr lange, aber die ersten Zeilen des ersten Titels “Wenn es am schönsten ist” sind wirklich zum Verwechseln ähnlich. Später, während des Hörens der neuen CD von Björn Landberg fühlt man sich immer wieder einmal an bekannte Schlager erinnert. Mal ist es die Melodie, mal die Art der Melodieführung, mal sind es die Texte – wie z.B. bei “Es wird ein wunderbares Jahr“. Ein Titel, der mich sehr an Udo Jürgens erinnert.

Das alles führt zu einem insgesamt und irgendwie recht bodenständigen, soliden Eindruck, den man von der neuen CD “Herztöne” gewinnt. Ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Vielleicht so: Die Schlager von Björn Landberg hören sich von Anfang an schon vertraut an! Man muss sich nicht erst hinein hören.

Und obwohl Björn Landberg so eine bekannte Straße der Lieder entlang geht, erlaubt er sich durchaus Richtungswechsel und Abbiegungen – oder auch mal eine Pause am Wegesrand, wie in den Balladen “Lehn Dich an mich an” oder dem sehr persönlichen Lied “Mit geschlossenen Augen“.

Das ganze Album “Herztöne” ist sehr ausgewogen sortiert und auch produziert, man fühlt sich wohlig, aufgehoben und irgendwie daheim. Durch die markante Stimme von Björn Landberg bekommen die Lieder zudem einen Hauch von etwas Besonderem, von Exklusivität.

Vielleicht genau deshalb bleibt aber auch der Wunsch nach einer Überraschung offen. Nach 43 Minuten sind alle Lieder gesungen und man meint: Da müsste doch noch was kommen? War das wirklich schon alles?

Ich habe eine Weile darüber nachgedacht und das Album auf mich wirken lassen. Es sind vermutlich nicht die 43 Minuten, es ist die Gesamtheit der Lieder. Wahrscheinlich fehlt mir ein unerwarteter Moment. Besonders bei den Arrangements ist mir das aufgefallen, die insgesamt und vergleichsweise eher zurückhaltend sind.

Das erklärt sich wohl in dem Bemühen, den Gesang von Björn Landberg in den Vordergrund zu stellen und wirken zu lassen und das ist auch bestens gelungen. Trotzdem wünschte ich mir etwas mehr Spritzigkeit und Würze, vielleicht auch nur 1-2 Titel, die ganz anders sind und einen aus der Bequemlichkeit des Seins heraus reißen.

Wenn nur ich so empfinde, soll es damit auch gut sein. Ich vermute sogar, dass ich das an einem nebligen oder regnerischen Novembertag auch anders beurteilen würde, wäre froh über dieses heimelige Werk. Vielleicht ist es nur mein Wunsch nach Sonne, Strand und Meer, der jetzt in der beginnenden Ferienzeit des Sommers 2017 auch in der Musik nach mehr Freiheit und Experimentierfreude sucht?

Ich will Ihre Vorfreude auf die neue CD “Herztöne” von Björn Landberg nicht trüben! Es lohnt sich, in dieses Album hinein zu hören und die Lieder für sich selbst zu entdecken.

Mitgewirkt haben als Komponisten und Texter neben Björn Landberg selbst etliche gestandene, “alte” Hasen im Deutschen Schlager: Werner Eickhoff, Walter Wessely, Hannes Marold, Norbert Hammerschmidt, Jürgen Triebel, Franco Ferraro, Sabina Reithofer, Robin Podder, Kathleen Tielscher, Sabine Aida Peters, Jörg Lüdemann, Kiko Masbaum und natürlich Björn Landberg selbst. Hoffentlich habe ich jetzt niemanden vergessen…

Es gibt das Album derzeit als mp3-Download für stattliche 14,82 € bei amazon. Wer amazon music hat, kann es ohne zusätzliche Kosten hören. Der Link vorn führt zu beiden Versionen. Die CD kann man derzeit nur direkt über die Webseite von Björn Landberg bestellen für 14,99 € zzgl. Versand. Es ist zu vermuten, dass die CD in den nächsten Tagen dann auch noch bei amazon erhältlich sein wird.

