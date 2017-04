Willkommen bei Carmen Nebel am 13. April 2017 aus Magdeburg im ZDF – Foto: © ZDF und Sascha Baumann

Carmen Nebel begrüßt das Osterfest am Donnerstag, 13. April 2017 im ZDF mit der Show “Willkommen bei Carmen Nebel” aus Magdeburg. Noch einmal darf die Kelly Family ihr Comeback groß im Fernsehen feiern, diesmal im ZDF. Doch das sind natürlich nicht die einzigen Gäste bei Carmen Nebel, bei der 80er- und 90er-Jahre musikalisch im Vordergrund stehen.

Auch dabei in der ZDF-Show am Gründonnerstag mit Carmen Nebel sind Beatrice Egli, die u.a. den Nena-Klassiker “99 Luftballons” singt, Vanessa Mai singt ein Duett mit Stefan Zauner von der Münchener Freiheit und deren berühmten Hit “Ohne Dich”, den sie auch in ihrem Live-Programm präsentiert. Marianne Rosenberg geht mit “Marleen” sogar noch ein Stück weiter zurück in die 1970er (1977 war das). Thomas Anders ist auch dabei und außerdem aus Deutschland Gerd Christian, Jürgen Drews, Mary Roos, Mickie Krause, Nicole und Newcomer Wincent Weiss, der morgen sein Album “Irgendwas gegen die Stille” veröffentlicht.

Internationale Gäste bei Carmen Nebel am 13.4.2017 sind Michael Bolton und die Olsen Brothers. Vielleicht wird es auch noch weitere Gäste geben, aber das sind die, die für “Willkommen bei Carmen Nebel” am 13.4.2017 in Magdeburg angekündigt waren.

Wenn es Fotos von der Carmen-Nebel-Show gibt, werden wir die schnellstmöglich veröffentlichen, vermutlich am Karfreitag vormittags – aber bedenken Sie bitte, das Feiertag ist, vielleicht lassen es da auch die ZDF-Foto-Verantwortlichen etwas gemütlicher angehen – was ihnen gegönnt sei…

