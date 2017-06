CD 2017 Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 4 veröffentlicht

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 13.06.2017

Das 2017er-Album von “Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 4” wurde am 9. Juni 2017 veröffentlicht. Als mp3-Download und als Stream ist es tatsächlich auch schon zu haben bzw. zu hören. Die CD gibt es als Doppel-CD in der Deluxe-Version und als “normale” CD. Letztere kam wohl nicht so recht aus der Rille und lässt noch ein paar Tage auf sich warten. Ab Samstag soll auch die CD 2017 “Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 4” (wieder) zu haben sein. Die Doppel-CD gibt es schon.

Das ist aber ohnehin die bessere Version, denn darauf sind alle 43 (!) Lieder aus Sing meinen Song 2017! Wir haben nicht durchgezählt. Es es sollen alle Songs der Staffel sein!

Dabei in der 2017er-Version von “Sing meinen Song – Das Tauschkonzert” waren bekanntlich Michael Patrick Kelly, Lena, Stefanie Kloß, Moses Pelham, Mark Forster und als Gastgeber sowie Sascha Vollmer und Alec Völkel. Die Künstler interpretieren inzwischen die Songs der anderen nicht mehr unbedingt allein, sondern haben ihre Buddie dabei, so z.B. Stefanie Kloß die ganze Silbermond-Truppe oder Moses Pelham Cassandra Steen und die Gastgeber The BossHoss, wie man sich denken kann. Für die Sendung selbst ist das eher zu bedauern, für das Album sicher ein Gewinn.

Die Doppel-CD “Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 4” mit den 43 Songs kostet derzeit 19,99 €, der mp3-Download hat für 15,09 € auch diese 43 Songs und das Streaming über amazon music sowieso. Die einfache CD hat nur 15 Songs und kostet 14,99 €. Was für ein Missverhältnis… Ihr erreicht über den Link vorn alle hier genannten Versionen des Albums.

