Christin Stark veröffentlicht neuen Schlager “Wo ist die Liebe hin”

Christin Stark veröffentlicht mit “Wo ist die Liebe hin” den ersten Titel ihrer neuen Schlager-CD, dem 2. Album mit Matthias Reim. Gemeinsam ist der neue Schlager von Christin Stark auch entstanden. Ein beiläufiger Gedanke am Frühstückstisch von ihr, etliche Stunden Arbeit von ihm, dann Einsingen von Christin Stark und gemeinsam noch feilen, bis alles passt. Fertig ist ein neuer Schlager.

Es kann also so einfach sein. Wenn es doch nur immer so wäre… Nicht selten sind es ganz profane, eher zufällige Situationen, die schon zu großen Schlagern oder Hits geführt haben. Aber auch ganz andere Fälle sind bekannt, bei denen eine Idee manchmal sogar mehrere Jahre im Kopf der Künstler umher geisterte oder in der Schublade lag – bis es erneut zu einer Art Initialzündung kam. “Griechischer Wein” vom großen Udo Jürgens soll ja so ein Beispiele gewesen sein.

Nun. Bei “Wo ist die Liebe hin” von Christin Stark ging es eben mal leichter – und trotzdem ist es kein ganz zufälliges Produkt. Schließlich ist Matthias Reim ein gestandener Künstler, der große Erfolge gefeiert, aber sich auch schon manches blaue Auge geholt hat. Und auch Christin Stark hat trotz ihrer noch jungen Karriere schon einige Hürden nehmen müssen und ist nicht von Höhepunkt zu Höhepunkt geflogen. Nicht zuletzt wegen ihrer Liebe zu Matthias Reim war ihr Weg eher ein Bergpass, als ein Raketenstart.

“Wo ist die Liebe hin” sollte ansonsten aber nicht mit der Liebe zwischen diesen beiden gleichgesetzt werden. Es ist der erste Titel vom 2. Album, das Christin Stark mit dem neuen Lied ankündigt.

Die neuen Schlager von Christian Stark sollen nach Reim „gefühlvolle Songs, aus dem Leben, mit all den menschlichen Emotionen und Sehnsüchten und gern auch mal mit einem Augenzwinkern“ sein.

