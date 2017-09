Dance Dance Dance 2017: Christine Neubauer – Gedeon Burkhard

Christine Neubauer und Gedeon Burkhard sind bei Dance Dance Dance 2017 die Schauspieler – also, rein beruflich gesehen. Vielleicht auch die Mutigsten? Christine Neubauer und Gedeon Burkhard haben bei Dance Dance Dance 2017 vermutlich am meisten zu verlieren und am wenigsten zu gewinnen.

Tanzen Christine Neubauer – Gedeon Burkhard bei Dance Dance Dance 2017 gut, heißt es vielleicht nur: Ach, kuck mal, das können die auch ganz gut. Tanzen sie nicht so gut, wird man sie hoffentlich mit allem Respekt behandeln und nicht Häme über ihnen ausschütten, wie einst Pech über der Marie bei Frau Holle.

Beide sind gestandene Schauspieler. Speziell Christine Neubauer hat zeitweise so viele Fernsehfilme gedreht, dass man samt aller Wiederholungen gar nicht umhin kam, ihr irgendwann im Verlauf einer Woche im Programm eines TV-Senders zu begegnen. Da war sie allerdings noch etwas üppiger und fühlte sich seinerzeit als “Vollweib” sicher ganz wohl. Dann änderte sich vor einiger Zeit vieles. Neue Liebe, neues Glück, neues Image. Gedeon Burkhard kennen manche vielleicht vor allem als Serien-Schauspieler, worauf er aber keineswegs zu reduzieren ist, eigentlich eher im Gegenteil. Gedeon Burkhard war auch schon einmal Kandidat einer Tanz-Show, dem italienischen Let’s dance. Dort ertanzte er sich Platz 5.

Christine Neubauer und Gedeon Burkhard sind auch mit einigem Abstand die ältesten Promi-Kandidaten bei Dance Dance Dance 2017! Nach ein paar Tagen Training meinten sie: „Die Show, das Tanzen und das Training sind eine ganz neue und große Herausforderung. Wir möchten von Herzen gern so lange wie möglich dabei bleiben, weil Tanzen einfach glücklich macht!“

Wer ist Christine Neubauer? Kandidatin Dance Dance Dance 2017

Christine Neubauer ist 55 Jahre alt und wurde am 24. Juni 1962 in München geboren. Dort ist sie auch aufgewachsen und hatte zu Beginn der 1980er-Jahre ihre ersten Theater-Engagements zu Beginn ihrer Karriere als Schauspielerin. Zuvor hatte sie eine Schauspiel-Ausbildung, unter anderem am recht bekannten Lee Strasberg Theatre and Film Institute New York.

Ihre ersten Filme drehte Christine Neubauer schon Mitte der 1980er-Jahre. Es folgten diverse kleinere Filmrollen, die ersten Serien-Rollen und bald die ersten Hauptrollen. Insgesamt waren es irgendwas um die 120 Filme, Serien und Film-Serien. Deshalb können wir hier das schauspielerische Wirken von Christine Neubauer nicht hinreichend würdigen. Wer sich dafür konkreter Interessiert, schaue bitte in die ausführliche Dokumentation bei Wikipedia. Die pure Menge spricht jedenfalls schon einmal für sie!

Inzwischen ist Christine Neubauer auch als Autorin erfolgreich, hat diverse Bücher veröffentlicht, Kochbücher und sogar eine Fitness-DVD. Als Schauspielerin erhielt sie zahlreiche, renommierte Auszeichnungen und Preise – vom Adolf-Grimme-Preis über Bambi und die Goldene Romy, 2007 sogar den Bayerischen Verdienstorden.

Wer ist Gedeon Burkhard? Kandidat Dance Dance Dance 2017

Gedeon Burkhard ist 48 Jahre alt, wurde am 3. Juli 1969 in München als Sohn einer traditionsreichen Schauspieler-Familie geboren. So war es eigentlich klar, dass Gedeon Burkhard auch Schauspieler werden würde. Daneben ist er aber auch Regisseur und als Synchronsprecher tätig.

Bereits als Kind bzw. Jugendlicher hatte Gedeon Burkhard seine ersten Filmrollen, denen dann als junger Mann weitere folgten und die ersten Serien-Engagements kamen hinzu. Seit 1987 gab es für Gedeon Burkhard fast jedes Jahr mindestens eine Rolle, oft auch mehrere. Ab 1998 war er für 3 Jahre Herrchen von „Kommissar Rex“, 2007 für 2 Jahre bei Action–Polizist bei „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“. Daneben, dazwischen und danach hat Gedeon Burkhard aber viele Filme für das Fernsehen und das Kino gedreht. Auch hier der Hinweis auf Wikipedia für alle, die mehr wissen möchten.

Alle Artikel zu dieser TV-Show finden Sie in unserem Stichwort Dance Dance Dance 2017 oder wenn Sie sich für die letzte Staffel interessieren unter Dance Dance Dance. Noch mehr Artikel stehen in den Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.