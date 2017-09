Dance Dance Dance 2017 Promis: Mirja du Mont und Jo Weil

Mirja du Mont und Jo Weil vervollständigen bei Dance Dance Dance 2017 die Riege der Promi-Kandidaten, wohl am ehesten aus dem Bereich Lifestyle. Vielleicht auch aus der Rubrik “Was macht eigentlich…?”

Jo Weil ist allen Fans der täglichen Soaps natürlich ein Begriff. “Verbotene Liebe” und Alles was zählt” waren prominente Stationen seines schauspielerischen Schaffens. Jo Weil ist aber immer wieder im Lifestyle-Bereich unterwegs, ob als Model, Moderator, sogar als Sänger.

Mirja du Mont war schon Schauspielerin, Model, Playmate, Moderatorin, Autorin und hat als Designerin ihre eigene Mode-Linie. Bekannt wurde sie zunächst an der Seite von Schauspieler Sky du Mont, mit dem sie 2 Kinder hat und inzwischen aber getrennt von ihm lebt.

Mirja du Mont und Jo Weil stapeln tief vor Dance Dance Dance 2017. Sehr tief! So tief, dass man sich fragt, warum sie überhaupt bei Dance Dance Dance 2017 mitmachen. „Wenn nach der ersten Show nur einer sagt, wir können gut tanzen, sind wir beide zufrieden!“

Da erwartet uns also entweder eine kleine Katastrophe oder eine große Überraschung…

Wer ist Mirja du Mont? Kandidatin Dance Dance Dance 2017

Mirja du Mont ist 41 Jahre alt und wurde am 21. Januar 1976 in Celle geboren. Heute lebt Mirja du Mont in Hamburg. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung zur veterinärmedizinisch-technischen Assistentin und begann das Studium der Psychologie, später stierte sie noch Sozialwesen.

Dann war Mirja du Mont im Jahr 2000 im Playboy und heiratete im gleichen Jahr noch Sky du Mont und arbeitete davor schon als Model, wie danach auch. Dann kamen die ersten Rollen als Schauspielerin – hier und da und immer wieder mal.

2016 trennten sich Mirja und Sky du Mont und sie verkauft seit dem als Moderatorin und Designerin ihre Mode-Kollektion “URBAN DIVA by Mirja du Mont” auf Channel21.

Wer ist Jo Weil? Kandidat bei Dance Dance Dance 2017

Jo Weil ist 40 Jahre alt und wurde am 29. August 1977 in Frankfurt (FFM) geboren. Nach der Schauspielschule hatte er etliche Rollen in Filmen und vor allem Serien, spielte aber regelmäßig auch am Theater und war als Model oder Moderator tätig. Regelmäßig bildet sich Jo Weil in seinen Tätigkeitsbereichen über spezielle Coachings und Studien weiter.

Von 2000 – 2015 spielte Jo Weil (mit einer Unterbrechung) in 1428 Folgen von “Verbotene Liebe”, Seit 2015 ist er bei “Alles was zählt”. Ab 2016 drehte er als Schauspieler mehrere Filme in London und moderiert das Magazin „Lifestyle mit Jo Weil“ beim Online-Sender „Wirtschaft TV“.

