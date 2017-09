Dance Dance Dance 2017 Promis: Prince Damien – Luca Hänni

Prince Damien und Luca Hänni sind bei Dance Dance Dance 2017 als Prominente, Sänger und Castings-Show-Teilnehmer der männliche “Gegenpart” zu Sandy Mölling und Bahar Kizil. Allerdings kommen Prince Damien – Luca Hänni als DSDS-Gewinner direkt aus dem Hause RTL. Vielleicht beziehen beide Promi-Duos daraus ja eine besondere Motivation für gute Tänze in der RTL-Tanz-Show Dance Dance Dance?

Für Prince Damien ist die Teilnahme bei Dance Dance Dance 2017 sicher ein willkommener Karriere-Push. Prince Damien hatte DSDS 2016 gewonnen. Die Erinnerung daran ist bestimmt noch frisch. Viel mehr als seinen Siegersong “Glücksmoment” und das nachfolgende Album hat Prince Damien seit dem aber, für die breite Öffentlichkeit wahrnehmbar, nicht produziert. Damit tritt er immer wieder mal auf…

Auch Luca Hänni hatte vermutlich auch nicht nur allein die Gage für Dance Dance Dance 2017 im Blick, als er zusagte, in der Tanz-Show dabei zu sein. 2012 gewann Luca Hänni DSDS. Im letzten Jahr veröffentlichte er eine eigenen Mode-Kollektion und die ersten neuen Songs aus seinem neuen Album, das im nächsten Jahr kommt, stehen jetzt Herbst 2017 schon in den Startlöchern (waren aber beim Schreiben des Artikels noch nicht als Download verfügbar).

Zu ihrer Teilnahme bei Dance Dance Dance 2017 sagen Luca Hänni und Prince Damien: „Wir geben uns Mühe, haben uns auch schon verbessert, aber da ist noch viel Luft nach oben“.

Wer ist Prince Damien? Kandidat bei Dance Dance Dance 2017

Prince Damien ist 26 Jahre alt und wurde am 12. Dezember 1990 in Südafrika geboren. Nachdem seine Mutter früh verstorben war, wuchs Prince Damien bei seinem Vater in München auf. Dort macht er auch Abitur und studiert “Musikproduktion und Tontechnik”. Nach seinem Studium arbeitet Prince Damien 2 Jahre als Musiker, Songschreiber, Musikproduzent und Tanzlehrer für Hip Hop und Streetjazz. Inzwischen hat er auch als Synchronsprecher schon gearbeitet.

Seine ersten Erfahrungen mit Casting-Shows sammelte Prince Damien in England bei „The X-Factor“. Das hat ihn wohl animiert, auch bei DSDS mal reinzuschauen. Mit durchschlagendem Erfolg! Erst erhält er die “Goldene CD” von Michelle, die ihn in den Recall schickt, dann gewinnt Prince Damien DSDS 2016 und holt sich mit “Glücksmoment” auch gleich noch seinen ersten Chart-Erfolg und Nr. 1 – Song. Das gleichnamige Album schafft es bis auf Platz 3 der Verkaufscharts.

Wer ist Luca Hänni? Kandidat bei Dance Dance Dance 2017

Luca Hänni ist erst 22 Jahre alt und würde am 8. Oktober 1994 in Bern geboren, wo er heute auch noch lebt. Schon früh zeigt der Schweizer musikalisches Talent, bekommt als Kind schon Schlagzeugunterricht und bringt sich Klavier und Gitarre selbst bei.

2012, also noch mit 17 Jahren, gewinnt Luca Hänni die Casting-Show DSDS. Auch seine Sieger-Single „Don´t Think About Me“ schafft es auf Platz 1 der Verkaufs-Charts, das folgende Album „My Name Is Luca“ auf Platz 2. Inzwischen hat er 3 weitere Alben veröffentlicht und arbeitet derzeit mit international erfahrenen Partnern in den USA am nächsten Album.

Im letzten Jahr bringt die Modekette Metro Boutique eine Herren-Kollektion „SVSL” heraus, an der Luca Hänni als Designer mitgewirkt hat. Eine Damen-Kollektion ist geplant oder sogar schon in Arbeit. Zuvor hatte er schon mit Migros (Schweizer Handelskette) Unterwäsche präsentiert.

