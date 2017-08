Dance Dance Dance 2017 Promis: Sandy Mölling – Bahar Kizil

Sandy Mölling und Bahar Kizil vertreten bei Dance Dance Dance 2017 als Prominente die Zunft der Sängerinnen und Castings-Show-Teilnehmer. Beide Spezies der durch das Fernsehen selbst neu definierten Promi-Riege dürfen natürlich nicht fehlen in dieser TV-Tanz-Show.

Dabei treten Sandy Mölling und Bahar Kizil ein durchaus schwieriges Erbe an. Im letzten Jahr waren es die RTL-eigenen DSDS-“Gewächse” Aneta Sablik und Menderes Bagci – wobei natürlich vor allem Aneta Sablik bei Dance Dance Dance für gute Tänze gesorgt hat. Bei Dance Dance Dance 2017 dürfen nun die beiden “Popstars“-Sternchen Sandy Mölling und Bahar Kizil zeigen, was sie tänzerisch drauf haben. Das sollte aber gut funktionieren!

Einem breiteren Publikum ist sicher Sandy Mölling bekannt, als das “blonde Gift” der No Angels. Die in Anführungszeichen gesetzte Bezeichnung bezieht sich ausdrücklich auf die Haarfarbe und nicht auf etwa auf charakterliche Eigenheiten von Sandy Mölling. Nicht, dass das hier jemandem in den falschen Hals gerät…

Bahar Kizil war Teil von Monrose und trat öffentlich wahrnehmbar im Vergleich mit ihren Band-Kolleginnen Senna Gammour und Mandy Grace Capristo bisher vielleicht ein bisschen zurück, machte nicht so sehr wie diese von sich reden. Das hat aber in Bezug auf Dance Dance Dance 2017 rein gar nichts zu bedeuten.

Sandy Mölling und Bahar Kizil sagen zu ihrer Teilnahme bei Dance Dance Dance 2017: „Wir möchten Spaß haben und die Zuschauer unterhalten!“. Das glaubt man den beiden sympathischen Sängerinnen sofort. So freundlich sind sie den meisten TV-Zuschauern und Musik-Fans sicher auch in Erinnerung.

Wer ist Sandy Mölling – Promi-Kandidatin bei Dance Dance Dance 2017

Sandy Mölling ist 36 Jahre alt und wurde am 27. April 1981 in Wuppertal geboren. Inzwischen lebt Sandy Mölling mit ihrer Familie in Los Angeles, wohin sie wegen ihres Partners, dem Musiker Nasri Atweh zog. Sandy arbeitet aber weiter in Deutschland, u.a. in Musicals und auch als Autorin ist sie inzwischen tätig.

Sandy Mölling ist eine der ersten Casting-Show-Gewinnerinnen in Deutschland. Gemeinsam mit Jessica Wahls, Lucy Diakovska, Nadja Benaissa und Vanessa Petruo bildet Sandy Mölling die Girls-Group “No Angels” als Ergebnis der 1. Staffel der Casting-Show Popstars im Jahr 2000. Die No Angels waren anschließend sehr erfolgreich. Nach der Trennung der Band versucht sich Sandy Mölling auch als Solo-Künstlerin, als Moderatorin und ist sogar selbst Mitglied in einer Popstars-Jury.

Seit 2010 tritt Sandy Mölling in verschiedenen Musicals auf, zuletzt als Eliza Doolittle in „My Fair Lady“ bei den Bad Hersfelder Festspielen. 2015 hat sie das Kinderbuch „Pumpel, der Baumzwerg – Auf der Suche nach dem großen Glück: Von der Wichtigkeit einer Familie“ veröffentlicht (Link zum Buch bei amazon)

Wer ist Bahar Kizil – Promi-Kandidatin bei Dance Dance Dance 2017

Bahar Kizil ist 28 Jahre alt und wurde am 5. Oktober 1988 in Freiburg geboren. Heute lebt Bahar Kizil in Berlin, wo sie Marketingkommunikation studiert. Bahars Familie kommt ursprünglich aus der Türkei und ermöglichte ihr schon früh in ihrer Heimat Freiburg eine musikalische und tänzerische Ausbildung. Die Angaben dazu sind etwas verschieden. Fest steht aber, dass Bahar Kizil schon als Kind eine klassische Ballettausbildung genoß und Gesangs- sowie Gitarrenunterricht hatte. So schreibt sie seit ihrer Jugend schon eigene Songs.

Ursprünglich bekannt wurde Bahar Kizil als Teil der Band Monrose, die 2006 ebenfalls aus der Casting-Show Popstars hervor ging. Nach etlichen Erfolgen und 5 Jahren gemeinsamer Zeit trennte sich die Band. Bahar Kizil trat dann zwar auch weiter als Sängerin und Musikerin auf, widmete sich aber vor allem ihrer persönlichen Weiterbildung, machte das Abitur und begann ihr Studium.

2015 hat sie als “Bahar” ihr erstens Solo-Album veröffentlicht (“Bullets of love” – Link zum Album bei amazon).

Alle Artikel zu dieser TV-Show finden Sie in unserem Stichwort Dance Dance Dance 2017 oder wenn Sie sich für die letzte Staffel interessieren unter Dance Dance Dance. Noch mehr Artikel stehen in den Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.