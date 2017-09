Dance Dance Dance 2017 Promis: Suzan und David Odonkor

Suzan und David Odonkor vertreten bei Dance Dance Dance 2017 die Profi-Fußballer und die Fußballer-Frauen. Das Ehepaar Suzan und David Odonkor schleppt also eine doppelte Bürde mit in die Tanz-Show bei RTL, die am 8. September 2017 beginnt.

Nur manchmal konnten die bisher bei Tanz-Sendungen wirklich glänzen, wie z.B. Hans Sarpei, der Let’s dance 2015 gewonnen hat, oder das Model Ann-Kathrin Brömmel bei Let’s dance 2017 leider sehr früh ausgeschieden.

Suzan und David Odonkor sind das einzige “richtige” Paar bei Dance Dance Dance 2017, das auch privat miteinander liiert ist, wenn wir das richtig sehen. David Odonkor war Fußball-Profi und Nationalspieler. So lernte er auch seine Frau Suzan kennen.

Auf die Tänze von Suzan und David Odonkor sind wir besonders gespannt, denn mit diesem Paar musste man bei Dance Dance Dance 2017 vielleicht nicht unbedingt rechnen.

Suzan und David Odonkor waren vor Dance Dance Dance 2017 optimistisch: „Angefangen sind wir mit ‚Schatz, das gewinnen wir“. Das Tanztraining hat sie aber demütig werden lassen: “Jetzt möchten wir einfach nur die erste Show gut überstehen!“

Wer ist David Odonkor? Kandidat bei Dance Dance Dance 2017

David Odonkor ist 33 Jahre alt, kommt aus Bünde in Nordrhein-Westfalen und wurde dort auch am 21. Februar 1984. Sein Vater stammt aus Ghana. Mit dem Fußballspielen begann er als Jugendlicher in seiner Heimat, bevor David Odonkor zu Borussia Dortmund wechselte, später dort mit der Borussia auch Deutscher Meister und er selbst zum Nationalspieler und u.a. Vize-Europameister wird. Anschließend zieht es ihn nach Spanien zu Betis Sevilla. Dann verfolge David Odonkor immer wieder das Verletzungspech, er spielte noch bei verschiedenen Vereinen, konnte aber im Prinzip an seine Leistungen und Erfolge nie wieder anknüpfen.

Folgerichtig beendete David Odonkor 2013 seine Karriere als Fußball-Profim macht eine Ausbildung als Trainer und erhält verschiedene Engagements. Derzeit trainiert er die SpVgg Bad Pyrmont in der Landesliga.

Wer ist Suzan Odonkor? Kandidat bei Dance Dance Dance 2017

Suzan Odonkor ist 30 Jahre alt, kommt aus Halle (Westfalen) und wurde am 13. April 1987 geboren. Suzan Odonkor ist die Ehefrau von David Odonkor und lebt mit ihm in Bünde. Beide haben eine gemeinsame Tochter. In der Familie von Suzan Odonkor finden sich italienische und türkische Wurzeln.

