Dance Dance Dance 2017 Promis: Turner Marcel Nguyen – Andreas Bretschneider

Das erste Dance Dance Dance 2017 – Promi-Duo, das wir vorstellen möchten, sind die beiden Turner Andreas Bretschneider und Marcel Nguyen. Die TV-Tanz-Show Dance Dance Dance 2017 beginnt am 8. September 2017 auf RTL und war im vergangenen Jahr mindestens bei den tanz-interessierten Zuschauern durchaus ein Erfolg.

Mit der Verpflichtung der beiden Turner Andreas Bretschneider und Marcel Nguyen greift die Redaktion sicher auf den Erfolg bzw die Sieger aus dem letzten Jahr zurück, als mit Philipp Boy (Turner) und Bene Mayr (Ski) zwei Sportler Dance Dance Dance gewinnen konnten. Philipp Boy war der herausragende Tänzer der Show, ein ausgesprochenes Tanz-Talent.

Hoffentlich wird dieser Erfolg nun für Andreas Bretschneider und Marcel Nguyen nicht zu sehr Last, sondern eher Ansporn für tolle Tänze. Über ein adäquates Engagement beim Training brauchen wir uns bei Profi-Sportlern sicher keine Gedanken zu machen. Wenn sich das dann noch mit Talent paart, können wir uns jetzt schon auf tolle Tänze bei Dance Dance Dance 2017 freuen.

Doch wollen wir nicht schon vorher die neuen Sieger ausrufen. Viele von uns erinnern sich bestimmt auch an Sportler in Tanz-Shows im Fernsehen, die wenig talentiert und nicht erfolgreich waren. Andreas Bretschneider und Marcel Nguyen lassen sich dann auch im Vorfeld von Dance Dance Dance 2017 mit den Worten zitieren: „Wir sind uns beim Tanzen sehr ähnlich – in den Bewegungen und im Lerneifer, aber beide leider sehr untalentiert!“ (Quelle RTL).

Wer sind nun die beiden Turner genau?

Wer ist Marcel Nguyen – Promi-Kandidat bei Dance Dance Dance 2017

Marcel Nguyen ist 29 Jahre alt, wurde 1987 in München geboren und feiert genau am Tag der ersten Ausstrahlung von Dance Dance Dance 2017 seinen 30. Geburtstag – also am 8. September 2017.

Marcel Nguyen heißt mit vollständigen Namen Marcel Van Minh Phuc Long Nguyen. Sein Vater ist nämlich Vietnamese. Schon mit 4 Jahren begann er zu turnen und mit 8 Jahren mit dem Turnen als Leistungssport. Dabei war Marcel Nguyen bisher äußerst erfolgreich. Seit 15 Jahren turnt er international, war mehrfach Europameister, Deutscher Meister sowieso, gewann Silber bei den Olympischen Spielen in London und vieles mehr. Seine Spezilität ist der Barren, aber er feierte auch Erfolge an anderen Geräten und als Mehrkämpfer.

Auch Marcel Nguyen hat ein Element, das nach ihm “Nguyen” genannt wird und inzwischen Teil des Regel- und Wertungskataloges am Barren ist. Hierzu haben wir keinen Wikipdia-Eintrag gefunden und verweisen auf einen Artikel auf Sport1 für alle die wissen möchten, was das ist. Der Turner hat auch eine eigene Webseite.

Wie Marcel Nguyen seine Beweglichkeit und Kraft wird zum Tanzen bei Dance Dance Dance 2017 nutzen können, können wir nur vermuten und vor allem hoffen!

Wer ist Andreas Bretschneider – Promi-Kandidat bei Dance Dance Dance 2017

Andreas Bretschneider ist 28 Jahre alt und lebt in Chemnitz, wo er auch studiert und trainiert. Geboren wurde Andreas Bretschneider in Berlin, im damals so sehr bewegenden Sommer 1989. Geburtstag hat er am 4. August, deshalb alles Gute noch nachträglich!

Als Turner kam er erst vergleichsweise spät zu sportlichen Ehren, war schon 21 Jahre alt, als er an seiner ersten Deutschen Meisterschaft teilnimmt. Seine Spezialität ist das Reckturnen. Hier wird er sogar lange der Turn-Welt im Gedächtnis bleiben, weil den “Bretschneider” erfunden bzw. zuerst erfolgreich geturnt hat, der als Turnelement mit einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad in den Wertungskatalog aufgenommen wurde. Wer dazu mehr wissen möchte, dem empfehlen wir den entsprechenden Wikipedia-Eintrag.

Andreas Bretschneider hat schon mehrfach und prominente Turn-Wettkämpfe gewinnen können und war 2016 Teilnehmer bei den Olympischen Spielen. Über seine musikalischen Vorlieben oder gar tänzerische Erfahrungen ist uns leider nichts bekannt. Ganz bestimmt wird er aber seine Körperbeherrschung in das Tanzen bei Dance Dance Dance 2017 einbringen können.

