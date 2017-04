„Dancing Stars – Backstage“ – Buch zur ORF-Show veröffentlicht

Ein Buch zur Show Dancing Stars mit Rückblick auf 10 Jahre Dancing Stars hat ORF-Mann Michael Maly veröffentlicht. Die erfolgreiche ORF-Tanz-Show hinter den Kulissen. Vollständig heißt das Buch auch “Dancing Stars Backstage: Wenn die Kamera nicht mehr läuft“.

Michael Maly gehört schon lange zu den Dancing Stars und kennt die Show wie ihre Mitwirkenden genau. So kann er erzählen, wie sich Promis und Profi-Tänzer das erste Mal begegnen, welche Höhen und Tiefen die Tanzpaare beim Training durchleben, was vor und nach der Show passiert. Im ohnehin beschaulichen Österreich ist alles etwas näher zusammen, auch trainieren die Tanzpaare unter anderen Bedingungen, als z.B. in Deutschland bei Let’s dance, und so kann man von einer Dancing-Stars-Familie sprechen, die sich über die Jahre entwickelt hat.

Wir haben das Buch “Dancing Stars Backstage: Wenn die Kamera nicht mehr läuft” selbst noch nicht sehen oder gar lesen können, deshalb ist eine Buch-Kritik nicht möglich. Für 192 Seiten sind 29 € auch nicht gerade ein Schnäppchen – selbst wenn es sich hier um eine gebundene Ausgabe handelt. Aber für Fans der Dancing Stars ist es ganz bestimmt ein Tipp, oder auch als Geschenk für solche. Weihnachten ist ja auch nicht mehr lange hin :-).

Erschienen ist das Buch „Dancing Stars Backstage: Wenn die Kamera nicht mehr läuft“ von Michael Maly im Verlag Kremayr & Scheriau. Über diesen Link zu amazon kommen Sie direkt zum Buch.

Salsango berichtet regelmäßig und ausführlich über die TV-Show im ORF. Die Artikel über die aktuelle Staffel finden Sie unter dem Stichwort Dancing Stars 2017. Interessieren Sie sich auch für ältere Staffeln, schauen Sie bitte in das Stichwort Dancing Stars.

Es gibt noch ein anderes Buch über die Dancing Stars, das Lisbeth Bischoff -einst selbst Promi-Tänzerin bei den Dancing Stars- vor 2 Jahren veröffentlicht hat. Sicher auch interessant. Es heißt “Ich habe mich getraut: Trau Dich auch!” und Lisbeth Bischoff berichtet darin, wie sie den Dancing Stars erlebt hat, wie sie mit sich und den Tänzen gekämpft hat, schreibt über Zweifel, Ängste und wie sie die Dancing Stars dereinst inspiriert haben. Dieses Buch, das als Taschenbuch nur 9,95 € kostet und für ein paar Euro mehr auch als Kindle-Ausgabe zu haben ist, erreichen Sie über diesen Link zu amazon.

Mehr Buch-Empfehlungen finden Sie in unserer Bücher-Kiste. Haben Sie auch einmal Lust, bei uns ein Buch vorzustellen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion@salsango.de. Wir würden uns freuen!