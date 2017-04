DSDS 2017: Tickets für DSDS-Live-Shows am 22.4.2017, 29.4.2017, Finale 6.5.2017

DSDS 2017 Tickets für DSDS-Live-Shows und Finale 2017 – Foto: (c) ottawawebdesign – fotolia.com

Für DSDS 2017 ist der Verkauf der Tickets für die Live-Shows etwas ungewöhnlich. Nun gibt es auch Karten für die Live-Shows am 22. April 2017, am 29. April 2017 und für das Finale am 6. Mai 2017. Das Wort “ungewöhnlich” bezieht sich nicht auf den Verkauf der DSDS-Tickets an sich -der läuft ganz normal, wie in den letzten Jahren schon-, sondern mehr auf die zeitliche Spreizung. Erst gab es nämlich Tickets nur für die 1. Live-Show DSDS 2017, dann wurde der Tickets-Verkauf für die 2. Live-Show freigegeben und nun also kann man auch Karten für die genannten Live-Motto-Shows am 22.4.2017, 29.4.2017 und das DSDS-Finale 6.5.2017 erwerben. Über Ostern sind die Tickets sogar 20% preiswerter, als sonst. Man hat wohl Mühe, die “Hütte” voll zu bekommen – kann man vermuten.

Die DSDS-Live-Shows finden in diesem Jahr alle im Coloneum Köln statt. Die Karten kosten wie zuvor 55 € bzw. 30 € bei Plätzen mit Sichteinschränkung. Wie bisher können für die 3 oben genannten DSDS-Shows 4 DSDS-Tickets pro Person gebucht werden. Zu jeder Buchung -egal, wie viele Tickets Ihr kauft- kommt noch ein Aufschlag von 3,50 € Buchungsgebühr. Premium-Tickets mit gewissen Sonderrechten und -Leistungen gibt es nur noch für die DSDS-Show am 29.4.2017. Die kosten dann aber auch gleich 220 €.

Die MMC Studios im Coloneum Köln sind Am Coloneum 1 in 50829 Köln. Sonst ist alles, wie bei den DSDS-Live-Shows bisher schon. Am Tag der Veranstaltung müsst Ihr bis 17.30 Uhr vor Ort und mindestens 14 Jahre alt sein. Sonst wird Euch der Zutritt zum Studio verwehrt. Vergesst also nicht, einen Ausweis mitzunehmen, wenn Ihr noch recht jung seid oder ausseht.

Die Tickets für die genannten DSDS-Live-Show am 22.4.2017, am 29.4.2017 und am 6.5.2017 in Köln gibt es, wenn Ihr hier klickt. Sie werden von der Produktionsgesellschaft von DSDS 2017 verkauft. Das ist die ufa und dahin werdet Ihr weiter geleitet, wenn Ihr auf den Link vorn klickt. Es öffnet sich dann in einem neuen Fenster ein Formular, das Ihr ausfüllen müsst. Dann baucht Ihr etwas Geduld, denn ob Ihr tatsächlich Karten bekommt, erfahrt Ihr in einer E-Mail, die Euch dann zugesandt wird. Bekommt Ihr keine E-Mail, steht Ihr entweder auf der Warteliste oder es klappt in diesem nicht mehr mit DSDS-Tickets.

Wer sich für Tickets für die DSDS Tour 2017 nach der TV-Show im Juni 2017 interessiert, bei der die besten DSDS-Kandidaten 2017 und als Special Guest Prince Damien auftreten, bekommt Tickets unter diesem Link zu eventim. Insgesamt sind 19 solche DSDS-Konzerte in ganz Deutschland geplant.

Mehr aktuelle Meldungen zu aktuellen Staffel findet Ihr in dem Stichwort DSDS 2017 oder unter DSDS, wenn Ihr Euch auch für vergangenen Staffeln der Casting-Show interessiert. Sonst sammeln wir ähnliche Artikel unter TV Shows oder auch Casting Shows oder ganz allgemein unter Unterhaltung.