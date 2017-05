ESC 2017: Ablauf, TV, Ergebnisse Halbfinale 9.5.2017 und 11.5.2017

Alle Teilnehmer der Halbfinale vom Eurovision Song Contest 2017

ESC 2017 Halbfinale – hier Nathan Trend aus Österreich – Foto: ORF – Roman Zach-Kiesling

Der Eurovision Song Contest 2017 startet am 9. Mai 2017 und am 11. Mai 2017 mit den beiden Halbfinale in die heiße Phase. Hier werden die Teilnehmer vom ESC-Finale am 13. Mai 2017 ermittelt, abgesehen von den gesetzten Ländern Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und die Ukraine als Gastgeber-Land. Nathan Trend aus Österreich und Timebelle aus der Schweiz starten beide im Halbfinale am Donnerstag, 11.5.2017. Levina aus Deutschland dann erst im ESC-Finale am 13.5.2017.

Wer startet wann beim ESC 2017? Wo und wann werden die ESC-Halbfinale im Fernsehen übertragen? Wer kommt weiter in das Finale vom ESC 2017 am kommenden Samstag? Diese Informationen finden Sie hier bzw. ergänzen wir sie hier, wenn die ESC-Halbfinale gelaufen sind. In die Zukunft schauen können wir natürlich auch nicht.

Vielleicht vorher noch der Hinweis auf das ESC-Finale 2017, das am Samstag, den 13. Mai 2017 stattfindet und ausgestrahlt wird

in Deutschland ab 21.00 Uhr live in der ARD (Das Erste) und auf dem ARD-Sender One

in Österreich ab 21.00 Uhr live auf ORF 1

in der Schweiz ab 21.00 Uhr live auf SRF 1

Auf das ESC-Finale werden wir aber noch einmal extra eingehen…

1. ESC Halbfinale am 9. Mai 2017

Im ersten Halbfinale des ESC 2017 am 9. Mai 2017 starten folgende Länder, Interpreten und Songs in der hier angegebenen Reihenfolge ab 21.00 Uhr:

für Schweden – Robin Bengtsson mit dem Song “I Can’t Go On” für Georgien – Tamara Gachechiladze mit dem Song “Keep The Faith” für Australien – Isaiah mit dem Song “Don’t Come Easy” für Albanien – Lindita Halimi mit dem Song “World” für Belgien – Blanche mit dem Song “City Lights” für Montenegro – Slavko Kalezić mit dem Song “Space” für Finnland – Norma John mit dem Song “Blackbird” für Aserbaidschan – Dihaj mit dem Song “Skeletons” für Portugal – Salvador Sobral mit dem Song “Amor pelos dois” für Griechenland – Demy mit dem Song “This Is Love” für Polen – Kasia Moś mit demSong “Flashlight” für Moldau (Moldawien) – SunStroke Project mit dem Song “Hey, Mamma!” für Island – Svala mit dem Song “Paper” für Tschechien – Martina Bárta mit dem Song “My Turn” für Zypern – Hovig Demirjian mit dem Song “Gravity” für Armenien – Artsvik mit dem Song “Fly With Me” für Slowenien – Omar Naber mit dem Song “On My Way” für Lettland – Triana Park mit dem Song “Line”

Im TV übertragen wird das ESC-Halbfinale am 9.5.2017 ab 21.00 Uhr live in Deutschland auf ONE, in Österreich im ORF 1 und in der Schweiz nicht extra.

ESC 2017 – Nathan Trent mit Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew – Foto: ORF – Roman Zach-Kiesling

2. ESC Halbfinale am 11. Mai 2017

Im zweiten Halbfinale des ESC 2017 am 11. Mai 2017 starten folgende Länder, Interpreten und Songs in der hier angegebenen Reihenfolge ab 21.00 Uhr:

für Serbien – Tijana Bogićević mit dem Song “In Too Deep” für Österreich – Nathan Trent mit dem Song “Running On Air” für Mazedonien – Jana Burčeska mit dem Song “Dance Alone” für Malta – Claudia Faniello mit dem Song “Breathlessly” für Rumänien – Ilinca feat. Alex Florea mit dem Song “Yodel It!” für die Niederlande – O’G3NE mit dem Song “Lights And Shadows” für Ungarn – Joci Pápai mit dem Song “Origo” für Dänemark – Anja Nissen mit dem Song “Where I Am” für Irland – Brendan Murray mit dem Song “Dying To Try” für San Marino – Valentina Monetta und Jimmie Wilson mit dem Song “Spirit Of The Night” für Kroatien – Jacques Houdek mit dem Song “My Friend” für Norwegen – Jowst mit dem Song “Grab The Moment” für die Schweiz – Timebelle mit dem Song “Apollo” für Weißrussland – Naviband mit dem Song “Historyja majho žyccia” für Bulgarien – Kristian Kostov mit dem Song “Beautiful Mess” für Litauen – Fusedmarc mit dem Song “Rain Of Revolution” für Estland – Koit Toome und Laura mit dem Song – “Verona” für Israel – Imri Ziv mit dem Song “I Feel Alive”

Im TV übertragen wird das ESC-Halbfinale am 11.5.2017 ab 21.00 Uhr live in Deutschland auf ONE, in Österreich im ORF 1 und in der Schweiz auf SRF Zwei.

Mehr Artikel über den ESC 2017 veröffentlichen dann wir immer unter dem Stichwort Eurovision Song Contest.

