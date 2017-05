ESC 2017 Finale am 13.5.2017- Startreihenfolge, alle Teilnehmer

Wer startet wann im Finale ESC 2017 und wer gewinnt?

Das Eurovision Song Contest 2017 Finale ist am 13. Mai 2017. Sie finden hier die Startreihenfolge, alle Teilnehmer, TV-Zeiten und auch die Ergebnisse – natürlich erst nach dem ESC-Finale 2017. In den beiden ESC-Halbfinale in dieser Woche in Kiew hatten sich 20 der insgesamt 26 Final-Teilnehmer qualifiziert. 6 ESC-Teilnehmer sind gesetzt, nämlich Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und die Gastgeber Ukraine.

Für Deutschland startet bekanntlich Levina mit ihrem Song “Perfect Life”. Auch Nathan Trent hat sich für Österreich mit dem Song “Running on air” für das ESC-Finale 2017 qualifiziert. Ob die beiden Chancen haben, beim Eurovision Song Contest 2017 gut abzuschneiden, bleibt abzuwarten. Nach den beiden Halbfinale ist man eher geneigt, Nathan Trent die bessere Platzierung zuzutrauen. Aber, wer will das schon wissen bei diesem Wettbewerb, bei dem eigentlich alles möglich ist, und zugleich leicht alle erhofften Möglichkeiten sich in Luft auflösen.

Das ESC-Finale 2017 wird wie folgt im Fernsehen übertragen:

in Deutschland ab 21.00 Uhr live in der ARD (Das Erste) und auf dem ARD-Sender One

in Österreich ab 21.00 Uhr live auf ORF 1

in der Schweiz ab 21.00 Uhr live auf SRF 1

Davor und danach oder auch am Folgetag gibt es auf jedem Sender eine Reihe von begleitenden Sendungen und Übertragungen, die wir hier jedoch nicht alle wiedergeben können.

Startreihenfolge Länder im Finale ESC 2017 am 13. Mai 2017

für Israel – Imri Ziv mit dem Song “I Feel Alive” für Polen – Kasia Moś mit dem Song “Flashlight” für Weißrussland – Naviband mit dem Song “Story Of My Life” für Österreich – Nathan Trent mit dem Song “Running On Air” für Armenien – Artsvik mit dem Song “Fly With Me” für Niederlande – O’G3NE mit dem Song “Lights And Shadows” für Moldau – SunStroke Project mit dem Song “Hey, Mamma!” für Ungarn – Joci Pápai mit dem Song “Origo” für Italien – Francesco Gabbani mit dem Song “Occidentali’s Karma” für Dänemark – Anja Nissen mit dem Song “Where I Am” für Portugal – Salvador Sobral mit dem Song “Amor pelos dois” für Aserbaidschan – Dihaj mit dem Song “Skeletons” für Kroatien – Jacques Houdek mit dem Song “My Friend” für Australien – Isaiah mit dem Song “Don’t Come Easy” für Griechenland – Demy mit dem Song “This Is Love” für Spanien – Manel Navarro mit dem Song “Do It For Your Lover” für Norwegen – Jowst mit dem Song “Grab The Moment” für Großbritannien – Lucie Jones mit dem Song “Never Give Up On You” für Zypern – Hovig Demirjian mit dem Song “Gravity” für Rumänien – Ilinca feat. Alex Florea mit dem Song “Yodel It!” für Deutschland – Levina mit dem Song “Perfect Life” für Ukraine – O. Torvald mit dem Song “Time” für Belgien – Blanche mit dem Song “City Lights” für Schweden – Robin Bengtsson mit dem Song “I Can’t Go On” für Bulgarien – Kristian Kostov mit dem Song “Beautiful Mess” für Frankreich – Alma mit dem Song “Requiem”

