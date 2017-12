Wer singt was bei The Voice of Germany am 10.12.2017? Wer schafft es ins Finale TVoG 2017?

Wer ist im Halbfinale The Voice of Germany 2017 am 10. Dezember 2017 auf Sat.1? Welches Talent singt welches Lied? Wer kommt ins Finale TVoG 2017?

3 Talente je Team, also insgesamt 12 Kandidaten, bewerben sich im The Voice of Germany Halbfinale 2017 am 10.12.2017 um einen der 4 Plätze im Finale am nächsten Sonntag. Wer das sein wird, darüber entschieden die TV-Zuschauer von zu hause aus. Das TVoG-Halbfinale 2017 ist also eine Live-Show!

Aus jedem Team der Coaches Samu, Mark, Yvonne, Michi Beck und Smudo (Fanta) kommt jeweils ein Talent ins Finale. Die TV-Zuseher müssen sich also entscheiden, wen der verbliebenen Talente aus jedem Team sie noch einmal im TVoG-Finale 2017 um den Sieg singen sehen und hören möchten.

Gesungen werden noch einmal Cover-Songs. Welche, steht unten, Team für Team. Dabei sind noch folgende Kandidaten:

Talente und Songs im Halbfinale TVoG am 10.12.2017

Wer weiter kommt und wer ausgeschieden ist, ergänzen wir während oder nach der Show hier.

Team Samu am 10.12.2017

Im Team Samu treten diese Talente im Halbfinale bei TVoG 2017 an und singen folgende Songs:

Janina Bayerlein , 17 Jahre alt aus München, singt von Dua Lipa den Song “New rules”

, 17 Jahre alt aus München, singt von Dua Lipa den Song “New rules” Lara Samira Will , 17 Jahre alt aus Berlin, singt von Ed Sheeran den Song “I see fire”

, 17 Jahre alt aus Berlin, singt von Ed Sheeran den Song “I see fire” Natia Todua, 21 Jahre alt aus Bruchsal, singt von Queen den Song “Somebody to love”

Team Fanta am 10.12.2017

Im Team Fanta treten diese Talente im Halbfinale bei TVoG 2017 an und singen folgende Titel:

Anna Heimrath , 20 Jahre alt aus Graz, singt den Titel “People help the people” von Birdy

, 20 Jahre alt aus Graz, singt den Titel “People help the people” von Birdy Dzenan Buldic , 23 Jahre alt aus Kempten, singt das Lied “Schau nicht mehr zurück” von XAVAS

, 23 Jahre alt aus Kempten, singt das Lied “Schau nicht mehr zurück” von XAVAS Meike Hammerschmidt, 27 Jahre alt aus Salzgitter singt “The Pretender” von den Foo Fighters

Team Mark am 10.12.2017

Im Team Mark treten diese Talente im Halbfinale bei TVoG 2017 an und singen folgende Lieder:

Benedikt Köstler , 17 Jahre alt aus Burgthann, singt das Lied “Stand by me” von Ben E. King

, 17 Jahre alt aus Burgthann, singt das Lied “Stand by me” von Ben E. King Filiz Arslan , 20 Jahre alt aus Ensdorf, singt das Lied “Ich kann nicht schlafen” von Amanda

, 20 Jahre alt aus Ensdorf, singt das Lied “Ich kann nicht schlafen” von Amanda Michael Russ, 24 Jahre alt aus Tillmitsch, singt das Lied “If I ain’t git you” von Alicia Keys

Team Yvonne am 10.12.2017

Im Team Yvonne treten diese Talente im Halbfinale bei TVoG 2017 an und singen folgende Songs:

BB Thomaz , 33 Jahre alt aus Düsseldorf, singt von The Police den Song “Every breath you take”

, 33 Jahre alt aus Düsseldorf, singt von The Police den Song “Every breath you take” Gregor Hägele , 17 Jahre alt aus Stuttgart, singt von Ella Eyre den Song “We don’t have to take our clothes off”

, 17 Jahre alt aus Stuttgart, singt von Ella Eyre den Song “We don’t have to take our clothes off” Melvin Vardouniotis, 16 Jahre alt aus Hamburg, singt von Whitney Houston “The greatest love of all”

