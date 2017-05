Helene Fischer Stadion Tournee 2018 – Termine, Orte, Tickets

Helene Fischer 2018 Open Air in Deutschland, Österreich und der Schweiz



Die Helene Fischer Stadion Tournee 2018 ist eine zusätzliche Open-Air-Tour von Helene Fischer in Deutschland, Österreich und der Schweiz, neben ihren schon angekündigten Konzerten 2018. Über die “normalen” Helene-Fischer-Konzerte 2018 hatten wir bereits berichtet. Hier geht es ausschließlich um die Helene Fischer Stadion Tournee 2018. Wir legen aber am Ende des Artikel noch einmal alle Links, damit sie alle Infos finden, die für Sie interessant sein könnten.

Die Helene Fischer Stadion-Tournee 2018 hat derzeit 12 Konzerte! Man kann damit rechnen, dass weitere Open-Air-Konzerte von Helene Fischer später noch dazu kommen, denn es ist genügend Platz zwischen den einzelnen Orten, so dass Zusatz-Konzerte zumindest theoretisch möglich sind. Das hatte Helene Fischer bei ihrer letzten Stadion-Tournee schon so gehandhabt. Es würde also nicht überraschen, wenn es wieder 2018 so käme. Ist es so, ergänzen wir dann hier die zusätzlichen Konzerte, ist doch klar.

Der Vorverkauf für die Helene Fischer Stadion Tournee 2018 beginnt am 7. Mai 2017 um 10.00 Uhr hier bei eventim. Bis dahin müssten Sie sich also noch gedulden… Der Link vorn führt zu den Tickets. Hier für ihre Übersicht die Termine und Orte der Helene Fischer Stadion Tournee 2018:

24. Juni 2018 – Helene Fischer in Leipzig in der Red Bull Arena

in der Red Bull Arena 26. Juni 2018 – Helene Fischer in Basel im St. Jakob Park

im St. Jakob Park 29. Juni 2018 – Helene Fischer in München im Olympiastadion

im Olympiastadion 01. Juli 2018 – Helene Fischer in Nürnberg im Stadion

im Stadion 03. Juli 2018 – Helene Fischer in Gelsenkirchen in der Veltins Arena

in der Veltins Arena 06. Juli 2018 – Helene Fischer in Düsseldorf in der Esprit Arena

in der Esprit Arena 08. Juli 2018 – Helene Fischer in Berlin im Olympiastadion

im Olympiastadion 11. Juli 2018 – Helene Fischer in Wien im Ernst-Happel-Stadion

im Ernst-Happel-Stadion 14. Juli 2018 – Helene Fischer in Hamburg im Volksparkstadion

im Volksparkstadion 17. Juli 2018 – Helene Fischer in Frankfurt in der Commerzbank Arena

in der Commerzbank Arena 22. Juli 2018 – Helene Fischer in Stuttgart in der Mercedes-Benz Arena

Hier nochmal der Ticket-Link zu eventim.

