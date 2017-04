Helene Fischer – Verschiedene Titel-Listen des Albums 2017

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 27.04.2017

Helene Fischer 2017 – Versionen des neuen Albums – Foto: (c) Kristian Schuller

Helene Fischer ihr neues Album 2017 mit unterschiedlichen Titel-Listen in den Ausgaben mp3-Download, CD, Vinyl und Fan-Box. Die komplette Ausstattung gibt es nur in der Fan-Box, die als CD-Ausgabe aber auch am meisten kostet – 35,99 €. Darin enthalten sind 2 CDs mit allen 24 neuen Schlagern von Helene Fischer und dann noch einmal 17 Duette aus ihren Helene-Fischer-Shows.

Alle 24 neuen Lieder von Helene Fischer gibt es auch im mp3-Download, für 12,29 €. Käufer der “normalen” CD-Ausgabe für 16,99 € und der Vinyl-Schallplatte für 21,99 € müssen sich mit 18 Songs des neuen Albums Helene Fischer 2017 begnügen. Das dürfte wohl für neuen Unmut sorgen, denn nicht jeder wird gleich die Fan-Box kaufen und trotzdem alle neuen Lieder haben wollen – oder es wird noch eine erweiterte CD-Version nachgeschoben. Für “Downloader” spielt das keine Rolle.

Wie das bei für Nutzer von amazon music sein wird, wissen wir noch nicht, das wird wohl erst am Tag der Veröffentlichung klar sein, also am 12. Mai 2017. Es ist jedoch zu vermuten, dass die 24 Lieder des mp3-Downloads auch zum Streaming bereit stehen, die Duette dagegen eher nicht.

Weil das alles nicht gleich auf den ersten Blick zu erkennen ist (auch die Reihenfolge der Titel ist unterschiedlich), haben wir uns die Mühe gemacht, die Titel-Listen der unterschiedlichen Versionen hier vergleichend darzustellen und wir legen auch die Links, unter denen Sie die Alben erreichen.

Vergleich Helene Fischer CD 2017, mp3-Dowload, Schallplatte

Hier die Titel-Listen der normalen Helene Fischer CD 2017, des Downloads und der Vinyl-Schallplatte. Die fett gedruckten Lieder sind nur auf der mp3-Download-Ausgabe drauf. Hier geht es zu diesen Ausgaben bei amazon.

Nr mp3 Download CD und Vinyl-Schallplatte 1 Nur mit Dir Nur mit Dir 2 Sonne auf der Haut Sonne auf der Haut 3 Wenn Du lachst Wenn du lachst 4 Flieger Flieger 5 Herzbeben Herzbeben 6 Wir Zwei Wir Zwei 7 Schon lange nicht mehr getanzt Schon lange nicht mehr getanzt 8 Viva la vida Viva la vida 9 Mit dem Wind Achterbahn 10 Wir brechen das Schweigen Du hast mich stark gemacht 11 Gib mir Deine Hand Das volle Programm 12 Du hast mich stark gemacht Dein Blick 13 Achterbahn Lieb mich dann 14 Das volle Programm Wir brechen das Schweigen 15 Ich wollte mich nie mehr verlieben Sowieso 16 Lieb mich dann Genau mein Ding 17 Die schönste Reise Weil Liebe nie zerbricht 18 Schmetterling Adieu 19 Dein Blick 20 Mit jedem Herzschlag 21 Sowieso 22 Genau mein Ding 23 Weil Liebe nie zerbricht 24 Adieu

Helene Fischer 2017 Fan-Box Titel-Liste

Die Fan-Box von Helene Fischer 2017 hat 2 CDs mit allen 24 neuen Titeln (siehe oben mp3, gleiche Reihenfolge, je CD 12 Lieder) und zusätzlich eine CD mit Duetten von Helene Fischer aus ihren Helene-Fischer-Shows. Außerdem gibt es ein Notizbuch und 5 Fotos. Wer sich dafür interessiert, findet die Fan-Box unter diesem Link zu amazon. Hier die zusätzlichen Lieder mit Helene Fischer (die Schlagersängern schreiben wir nicht extra dazu):

Nessaja – Duett mit Peter Maffay Dein ist mein ganzes Herz – Duett mit Adoro Zirkustraum – Duett mit den Höhnern So wie Du warst – Duett mit Unheilig Swing – Medley – Duett mit Nino de Angelo Weit übers Meer – Duett mit Santiano Hit – Medley Howard Carpendale Die Hölle morgen früh – Duett mit Beatrice Egli Rock ‘n’ Roll Medley mit Peter Kraus Was wichtig ist – Duett mit Udo Jürgens Hit – Medley Pur 50er-Jahre Medley mit Andreas Gabalier Hit – Medley Rainhard Fendrich Unser Tag – Duett mit Lina Larissa Strahl Alles wird gut – Duett mit Gregor Meyle Hit – Medley Bill Ramsey Atemlos durch die Nacht – Jodel-Duett mit Melanie Oesch

