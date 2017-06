Jazz Fest Bürgerpark 2017 Berlin-Pankow 2.-5. Juni 2017 (Pfingsten)

Berlin-Pankow. Das Jazz-Fest zu Pfingsten 2017 im Bürgerpark steht vom 2.-5. Juni 2017 wieder unter dem Motto “Jazz im Park”. Es spielt Andrej Hermlin und dem Swing Dance Orchestra wie inzwischen jedes Jahr beim Jazzfest Pankow, Die Zöllner Bigband ist mal wieder zu Gast im Bürgerpark, die Modern Soul Band spielt mit Gästen und die Comedian Harmonists Today sind ein weiterer musikalischer Höhepunkt über Pfingsten 2017 in Berlin-Pankow.

Das waren nur die “Top Acts” bei Jazz im Park 2017, die die Pankower Abende über Pfingsten mit ihren Konzerten beschließen. Wie jedes Jahr ist das Jazz-Fest vom 3.-5. Juni 2017, also von Samstag bis Montag schon ab 11.00 Uhr geöffnet und auch tagsüber präsentieren sich viele Musiker und andere Künstler im Bürgerpark. Nur am Freitag, den 2.6.2017 öffnet “Jazz im Park” erst ab 17.00 Uhr seine Pforten mit dem Konzert zum 30. Bühnen-Jubiläum von Andrej Hermlin & sein Swing Dance Orchestra, das dann um 20.00 Uhr beginnt. Weiter unten finden Sie das ganze Programm vom Jazz-Fest zu Pfingsten 2017 im Bürgerpark. Durch das Programm führen in diesem Jahr wie immer Stefan Lasch und an seiner Seite Marie Luise Weiß.

Der Eintritt kostet bei Jazz im Park 2017 am Abend einheitlich 20 €. Am Freitag gibt es nur diesen Preis, am Samstag und Sonntag gilt der ab 18.00 Uhr und am Montag ab 16.30 Uhr. Wer vom 3.-5. Juni 2017 schon früher kommt, bezahlt nur 6 € – also jeweils ab 11.00 Uhr bis zu den o.g. Zeiten. Kinder bis 14 Jahre haben grundsätzlich freien Eintritt.

Neben den musikalischen Darbietungen gibt es im Bürgerpark wieder die Galerie im Festzelt, viele Stände von Künstlern und Vereinen rund um das Fest-Gelände sowie etliche Kinder-Attraktionen zum Zeitvertreib der Kleinen – natürlich wird für das leibliche Wohl gesorgt, so dass man leicht ein paar schöne Stunden in Pankow verbringen kann.

Programm vom Jazz-Fest zu Pfingsten 2017 im Bürgerpark

Programm Jazz im Park Pankow am Freitag, 2. Juni 2017

20.00 Uhr – Andrej Hermlin & Swing Dance Orchestra – Konzert mit Gästen zum 30. Bühnenjubiläum

Programm Jazz im Park Pankow am Samstag, 3. Juni 2017

12.00 Uhr – Volles Rohr – Big Band der Musikschule Bela Bartok

13.45 Uhr – Swinging Voices – Chor der Musikschule Bela Bartok

14.45 Uhr – ZAZOU von der Musikschule Bela Bartok

15.45 Uhr – Programm der Ballett- & Tanzschule Hadrich

16.15 Uhr – Scooljam von der Musikschule Bela Bartok

17.15 Uhr – Toughest Tenors

20.00 Uhr – Comedian Harmonists Today

Programm Jazz im Park Pankow am Sonntag, 4. Juni 2017

12.30 Uhr – Dixie Brothers

14.15 Uhr – Gospel mit den Grace Chamber Singers aus Omaha (USA)

15.45 Uhr – First Drum Affair von der Musikschule Bela Bartok

17.00 Uhr – Savoy Satellites Quartett

19.00 Uhr – Programm der Ballett- & Tanzschule Hadrich

20.00 Uhr – Die Zöllner Bigband

Programm Jazz im Park Pankow am Montag, 5. Juni 2017

12.00 Uhr – Vintage Jazz Friends

14.00 Uhr – Programm der Ballett- & Tanzschule Hadrich

15.00 Uhr – Peter Meyer (ehem. Puhdys), Charlie Eitner, Enkel Ludwig, Frank Proft und Freunde

17.30 Uhr – Modern Soul Band mit Regine Dobberschütz und A.-M. Weitersagen als Gäste

