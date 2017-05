Johannes Oerding veröffentlicht neues Album Kreise

Johannes Oerding hat nun also wie angekündigt sein neuestes Album “Kreise” veröffentlicht. Am 5. Mai 2017 ist es erschienen. Wer Johannes Oerding kennt und mag, kann ganz bedenkenlos zugreifen! Vom ersten Ton an erkennt man Johannes Oerding wieder – was an seiner markanten Stimme liegt, aber auch an der Konsequenz, mit der er seine Musik macht. So ragt er aus der großen Reihe der jungen Männer heraus, die sich im gleichen Genre tummeln, wo man aber manchmal bald nicht mehr wer, wen man eigentlich hört. Das kann bei Johannes Oerding und seinem Album “Kreise” nicht passieren. Von vorn bis hinten nicht!

Wer ihn nicht kennt -oder nur von 1-2 Liedern und vielleicht dem Namen nach-, dem sei das Album “Kreise” von Johannes Oerding zum Kennenlernen dieses beleibten Künstlers empfohlen! Johannes Oerding schafft es wie nur wenige seines Genres, Hörer und Musik-Liebhaber verschiedener Generationen zu vereinen. Vielleicht liegt das auch daran, dass er vom Alter (36) her in eine “Zwischen-Generation” gehört, die gleich 3 Generationen etwas zu sagen hat, den jüngeren schon etwas zu erzählen hat, seiner eigenen Generation sowieso, aber auch jenen die seine Eltern sein könnten.

Herrlich kannst du eintauchen in die Welt des Johannes Oerding, Vergleichbares sehen (hören) oder kannst Dir auch Deine eigene bauen – oder die Musik einfach nur da sein lassen, ohne groß darüber nachzudenken. Johannes Oerding lässt Dir die Wahl, selbst zu entscheiden – drängt sich nicht auf, ist aber selbst auch nie belanglos.

Schön auch, dass er etwas mit den Stilrichtungen spielt und nicht nur die Ballade wählt. “Zieh dich aus” z.B. ist ein funky Nummer, im Stil der 80er-Jahre – sagen wir mal “Level 42” oder “Kool & The Gang”, für “Earth, Wind & Fire” fehlen die Bläser… Könnte er sich ruhig trauen und es könnten mehr solcher Songs sein!

Von uns gibt es das Album ganz klaren Kauf- und Musik-Tipp!

14 neue Songs gibt Johannes Oerding uns mit auf den Weg, bei der CD für 15,99 € in der Standard Edition oder der Vinyl-Schallplatte für 26,99 €. In Vinyl gibt es gratis alles als CD dazu. Im mp3-Download (10,29 €) und im Stream bei amazon music gibt es zu den 14 Songs noch 6 Akustik-Versionen extra, 5 von Titeln aus dem aktuellen Album und den Song “Auf die andere Seite” . Unter dem Link vorn erreichen Sie alle Varianten.

Weitere Musik-Infos findet Ihr immer in unseren thematisch eigenen Magazinen, wie dem Popmusik-Magazin oder in den anderen musikalischen Kategorien in unserem Magazin.