Könige & Priester – Album “Heldenreise” veröffentlicht

Ich hab mich fast verschluckt und um Luft gerungen, als ich zum neuen Album “Heldenreise” der Könige & Priester folgenden Satz im Presse-Text las: “Hört man in die Platte hinein, spürt man, dass es mehr ist als theoretische, philosophische, oder gar theologische Wissensvermittlung.” Das will ich doch auch hoffen!

Im Moment ist es ja angesagt, neue Alben “persönlich” zu produzieren, angeblich oder tatsächlich viel (und mehr als zuvor) von sich selbst preis zu geben. Aber an den Anspruch “ theoretische, philosophische, oder gar theologische Wissensvermittlung” kann ich mich seit der Friedensbewegung der 80er-Jahre nicht mehr erinnern. “Schwerter zu Pflugscharen” ist vielleicht ein gutes Stichwort in diesem Zusammenhang hier. Damals und noch mehr zuvor war es nicht unüblich, mit seiner Musik auch größere Zusammenhänge anzusprechen, bewegen oder vermitteln zu wollen. Mit der Musik der 90er-Jahre ging das verloren – was nicht heißen soll, dass nicht Künstler inzwischen (solche) Ansprüche hatten! Und wenn ich genauer darüber nachdenke, kann ich mich doch an einige Alben erinnern, in denen es um mehr als nur Musik ging…

Nun müsste ich mich eigentlich richtig hinein hören in das Album. Zu mehr, als einem wohlwollenden “Quer-Hören” war aber leider noch keine Zeit. Deshalb kann ich zu den Texten auch nicht viel schreiben – auch wenn sie ganz offensichtlich eine zentrale Bedeutung für die “Könige & Priester” haben. Sorry! Der “erhobene Zeigefinger” ist mir dabei jedenfalls nicht aufgefallen. Das ist mir sympathisch!

Der Sound der Lieder ist so, wie der, den ich von Kirchentagen kenne – und auch, wenn ich da nicht mehr als ein beiläufiger Zaungast bin, liege ich hoffentlich mit dieser Beschreibung nicht ganz falsch. Damit ist wohl auch die von mir vermutete Zielgruppe beschrieben, wenngleich ich davon ausgehe, jeder interessierte Zuhörer ist der Band “Könige & Priester” lieb und recht.

Vielleicht sollte ich das eingangs begonnene Zitat noch vervollständigen: “Die Songs reflektieren (vielmehr) die Schönheit, die Einfachheit und auch das Staunen über die kleinen und großen Wunder des Lebens. Songs, die Lust auf Leben machen und gleichzeitig Hoffnungsträger für weniger lustvolle Lebenssituationen sind.”

Es gibt das neue Album “Heldenreise” der Könige & Priester als CD für 14,99 € und als mp3-Download für 9,99 €. Kunden von amazon music können das Album auch ohne zusätzliche Kosten hören. Der Link vorn führt zu allen Varianten des Albums.

Die Band ist auch 2017 und 2018 häufig live zu erleben. Schaut dazu bitte auf die Webseite der Band. Da sind die Termine immer aktuell…

