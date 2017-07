Lana Mueller reizende Sommermode 2018 zur Fashion Week Berlin Juli 2017

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 7.07.2017

Die Lana Mueller Sommermode 2018 zur Fashion Week Berlin am 6.7.2017 ist ein ganzes Stück mehr “casual”, als noch im letzten Jahr. Es gibt natürlich immer noch edle Stoffe für eine elegante Mode! Aber die neue Mode-Kollektion für den Sommer 2018 von Lana Mueller macht nicht mehr einen so ausgesprochen exklusiven Eindruck, wie letztes Jahr noch.

Vielleicht ist das eine allgemeine Entwicklung in der Mode hin zu weniger Konventionen und legereren Modellen, die man durchaus beobachtet. Vielleicht ist das aber auch ein nächster Schritt der Designerinnen Lana Mueller und Gelena Roizen für das Label Lana Mueller. Denn immerhin gibt es inzwischen auch schon einen Online-Shop, in dem man die Mode von Lana Mueller kaufen kann und nicht mehr nur den exklusiven Showroom in Berlin.

Schicke, ganz reizende Mode, die die Weiblichkeit ihrer Trägerinnen unterstreicht und unterstützt, zeigt Lana Mueller aber trotzdem auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin. Überwiegend sehr weiche, fließende Stoffe, teils verführerisch transparent, bestimmen die neue Sommermode 2018 von Lana Mueller. Zu den schon im letzten Jahr bestimmenden Farben Weiß, Hellblau, Rose und Nude gesellt sich die Farbe des Jahres, Grün.

Leichte kurze oder lange Sommerkleider mit teils tiefen Einschnitten, neckische Neckholder als Bluse oder Kleid, Röcke in unterschiedlichen Längen, nicht zu kurze Pants, die angesagten Jumpsuits – dazu die meisten Modelle in unterschiedlichen Stoff- und Farb-Kombinationen.

Beim Bummel durch die City, auf dem Weg zum Strand, für die sommerliche Dachgarten-Party oder den förmlichen, abendlichen Anlass – bei Lana Mueller ist Frau an der richtigen Adresse! Am Ende des Artikels finden Sie einen Link zum Online-Shop und weitere Angaben. Und wer es noch festlicher mag, vielleicht sogar heiraten möchte, wird bei Lana Mueller sicher wie gewohnt auch gern persönlich beraten.

Fotos der Sommermode 2018 von Lana Mueller zur Fashion Week Berlin

