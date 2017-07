Mercedes-Benz Fashion Week Berlin 2017 Zeitplan 4.-7. Juli 2017

Die neue Mode Frühjahr-Sommer 2018 zur Fashion Week Berlin

Die Fashion Week Berlin Juli 2017 zeigt die neue Mode Frühjahr-Sommer 2018. Vom 4-7. Juli 2017 steht die Mercedes-Benz Fashion Week Berlin wie immer um diese Zeit im Jahr im Mittelpunkt unserer Berichterstattung. Intensiv werden wir uns in der Woche vom 4.-7. Juli 2017 der Frühjahr-Sommer-Mode 2018 widmen.

Sie finden hier den Zeitplan der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin vom 4.-7. Juli 2017 und noch einige zusätzliche Termine der Fashion Week Berlin, die außerdem stattfinden. Guido Maria Kretschmer z.B. präsentiert seine Mode Frühjahr-Sommer 2018 im Tempodrom und in eigener Regie, ähnlich wie die Michalsky Stylenite schon länger.

Die Mercedes-Benz Fashion Week Berlin Juli 2017 hat wieder im ehemaligen Kaufhaus Jandorf Quartier bezogen und ihren Runway aufgebaut. Der Standort in der Brunnenstraße zwischen Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg und Wedding war zwischenzeitlich auch schon einmal Mode-Institut.

Weil wir wieder recht umfassend von der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin berichten, verlinken wir im Verlauf der Woche die Artikel über die neue Sommermode der Designer hier im Artikel. So können Sie sich diesen Artikel hier auch als eine Art Ausgangspunkt für die nächsten Tage merken, denn schnell sammeln sich einige Artikel an. Wir beginnen mit der Berichterstattung, sobald die erste Fotos vorliegen. Es kann sein, dass einige Designer erst nach der Fashion Week in Berlin einen Artikel bekommen – und ohnehin wird es nicht möglich sein, alle hier zu präsentieren. Das sehen Sie dann ja an den links hier im Artikel

Programm Mercedes-Benz Fashion Week Berlin Juli 2017

Hier das Programm der Mercedes-Benz Fashion Week Juli 2017 und, sobald erschienen, die Links zu den Artikeln.

Modenschauen MBFW Berlin am Dienstag, 4. Juli 2017

Soweit nichts anderes angegeben, sind es Runway-Shows im Kaufhaus Jandorf.

10.00 Uhr Ivanman

12.00 Uhr Ewa Herzog

14.00 Uhr Lena Hoschek

16.00 Uhr Laurèl

16.30 Uhr Anja Gockel im Hotel Adlon

18.30 Uhr Ivana Ciolacu

21.00 Uhr Nathini van der Meer

außerdem

17.30 Uhr Riani im Umspannwerk

19.00 Uhr Marc Cain im E-Werk Berlin

Modenschauen MBFW Berlin am Mittwoch, 5. Juli 2017

Soweit nichts anderes angegeben, sind es Runway-Shows im Kaufhaus Jandorf.

10.00 Uhr Danny Reinke

12.30 Uhr Malaikaraiss

13.30 Uhr Dawid Tomaszewski – Ort nicht bekannt

15.30 Uhr Rebekka Ruétz

16.30 Uhr Greenshowroom im Funkhaus Berlin

17.30 Uhr Maisonnoée

18.30 Uhr Marcel Ostertag in den Delight Rental Studios

19.00 Uhr Holy Ghost in der Heeresbäckerei

19.30 Uhr Atelier About

21.30 Uhr Sadak

außerdem

20.00 Uhr Guido Maria Kretschmer im Tempodrom

Modenschauen MBFW Berlin am Donnerstag, 6. Juli 2017

Soweit nichts anderes angegeben, sind es Runway-Shows im Kaufhaus Jandorf.

10.00 Uhr Vanessa Schindler im Kronprinzenpalais

11.00 Uhr Designer for Tomorrow by Fashion ID

13.30 Uhr Steinrohner

15:00 Uhr Hien Le

16:00 Uhr Lana Mueller im Weekend Rooftop

18.30 Uhr Last Heirs in den Rosenthaler Studios

20.30 Uhr Dorothee Schumacher

außerdem

19.00 Uhr William Fan im Kronprinzenpalais

Modenschauen MBFW Berlin am Freitag, 7. Juli 2017

Soweit nichts anderes angegeben, sind es Runway-Shows im Kaufhaus Jandorf.

10.00 Uhr Vladimir Karaleev

12.00 Uhr Raquel Hldaky

14.00 Uhr Franziska Michael

16.00 Uhr Odeur Studios

18.00 Uhr Prabal Gurung

21.00 Uhr Michael Sontag

außerdem

12.00-17.00 Uhr Vogue Modesalon im Kronprinzenpalais

20.00 Uhr Marina Hoermanseder im Humboldt-Forum

21.30 Uhr Atelier Michalsky im E-Werk

22.00 Uhr Michalsky Stylenite im E-Werk Berlin

