Ewa Herzog treibt Frühjahr- Sommermode 2018 auf die Spitze – Fashion Week Berlin Juli 2017

Ewa Herzog zeigt zur Mercedes-Benz Fashion Week Berlin Juli 2017 ihre neue Spitzen-Mode für das Frühjahr und den Sommer 2018. “Spitze” ist dabei durchaus doppeldeutig gemeint und zu verstehen, den die Mode von Ewa Herzog wird konsequent weiter entwickelt und so ihre Modelle immer schöner – die überwiegend aus Spitze oder Seide sind.

Ewa Herzog ist eine der ersten Designerinnen, die bei der Fashion Week Berlin im Juli 2017 ihre neue Mode-Kollektion für die kommende Sommer-Saison zeigt – und damit auch gleich einen Höhepunkt markiert. Davon allerdings wird es am 4.7.2017 auf der Mercedes-Benz Fashion Week noch mehr geben.

Manchmal sind die Veränderungen bei Ewa Herzog von Mode-Kollektion zu Mode-Kollektion nur minimal, sieht man einmal von neuen Farben und den logischen Unterschieden zwischen Winter- und Sommermode ab. Trotzdem -oder gerade deshalb- sind sie aktuell und modern. Erst wenn man in die letzten Kollektionen schaut, bemerkt man die Ähnlichkeiten und die Entwicklungen. Das macht richtig Spaß übrigens!

Durch die verwendeten edlen Stoffe und Materialien ist die Sommermode 2018 von Ewa Herzog tendenziell etwas für gediegenen Anlass – nicht unbedingt für den Strand, aber auch nicht nur für den großen Abend, obwohl auch schöne Abendkleider zur Kollektion gehören. Auf der Cocktail-Party und einem Empfang ist man mit Mode von Ewa Herzog immer gut angezogen. Weil Spitze aber derzeit allgemein sehr modern modern ist und die Entwürfe der Designerin es möglich machen, sind auch Kleider dabei, die man tagsüber bei vielen Gelegenheiten gut tragen kann.

Weil edle Unterwäsche für Frauen, die sich Kleider von Ewa Herzog kaufen, vermutlich eine Selbstverständlichkeit sind, muss sich auch niemand vor ungewollten Einblicken fürchten. Und wer sie dann gewähren möchte, hat genügend Gelegenheiten dazu. Ewa Herzog ließ bei der Fashion Week Berlin jedenfalls wunderschöne Sommerkleider über den Runway laufen.

Bei den Kleider- und Rock-Längen ist derzeit eigentlich alles erlaubt – kurze Röcke und Kleider, solche, die bis über oder knapp unter das Knie reichen oder auch lange Kleider – da kann man kaum etwas falsch machen, solange man sich selbst einzuschätzen weiß. Die Hosen bei Ewa Herzog sind im derzeit sehr beliebten Stil der klassischen Caprihose gehalten.

Auch andere Anleihen bei den 50er- und 60er-Jahren sieht man bei den Schnitten von Ewa Herzog für die Sommermode 2018.

Farblich bleibt Ewa Herzog bei dem bei der letzten Mercedes-Benz Fashion Week schon eingeschlagenen Weg. Die Mode-Farben sind auch im Sommer 2018 Grau oder Anthrazit, ein Naturseide- oder auch Leinen-Ton, Taupe-Variationen und natürlich die Klassiker unter den Modefarben Schwarz und Weiß und Rot, die kaum aus der aktuellen Mode wegzudenken sind.

Mode von Ewa Herzog kaufen können sie in Berlin im dortigen Showroom in der Düsseldorfer Str. 75 oder in Zürich in der Poststraße 5 bei Gassmann. Sie finden am Ende des Artikels dazu einen weiterführenden Link.

Fotos Mode Ewa Herzog Runway Fashion Week Berlin 4.7.2017

