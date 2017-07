Riani Frühjahr-Sommermode 2018 Fashion Week Berlin Juli 2017

Auch das Mode-Label RIANI präsentierte auf der Fashion Week Berlin Anfang Juli 2017 seine neue Kollektion für die Frühjahr- und Sommermode 2018. Wie manch andere Designer geht RIANI in diesem Jahr einen etwas anderen Weg und ist nicht im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week vertreten, sondern präsentiert seine neue Mode in einem eigenen Rahmen. Man darf gespannt sein, wie sich das weiter entwickelt.

RIANI war hatte den Runway im Umspannwerk aufgebaut, und aus o.g. Gründen gibt es zumindest derzeit noch keine Fotos von der Show, die uns zur Verfügung stehen. Es gibt aber ein Video der Runway-Show von RIANI mit der neuen Sommermode 2018, das wir gern zeigen. So kann das Label trotzdem im Rahmen unserer Salsango-Berichterstattung von der Fashion Week Berlin Juli 2017 vertreten sein.

Das Motto der neuen Sommer-Kollektion war “Fiesta de RIANIsta”, was schon ein Fingerzeig ist, in welche Richtung die Sommermode von RIANI im nächsten Jahr geht. Sonne, Strand und feuriges Temperament spiegeln sich in Farben, Muster, Stoffen und Schnitten. Auch die Präsentation in Berlin war entsprechend. Einleitend tanzten die ehemaligen Profi-Tänzer Evgenij Voznyuk – Motsi Mabuse über den Laufsteg, bevor die Models zeigten, wie die Designer von RIANI sich die neue Sommermode 2018 vorstellen. Tanz beschloss auch die Runway-Show. RIANI entließ mit einer Vorführung einer Samba-Truppe seine Zuschauer in den Tag.

Alles weitere sehen Sie im nachfolgenden Video:

Video Riani Sommermode 2018 auf der Fashion Week Berlin Juli 2017

Sollten uns noch Fotos der RIANI Sommermode 2018 zur Verfügung stehen, werden wir noch eine Auswahl ergänzen.

