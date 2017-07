Marcel Ostertag Sommermode 2018, Give peace a chance – Fashion Week Berlin Juli 2017

Marcel Ostertag lässt für die Frühjahr und -Sommermode 2018 die End-60er- und Anfang 70er-Jahre wieder aufleben. Wer also in wallenden, langen Kleidern oder Schlaghosen, in bunt gemusterten kurzen Röcken oder Kleidern und im Bully in zwangloser Musik-Festival-Laune “Give peace a chance” oder “We will rock you” singen, sich vielleicht mit den Insignien der Antiatomkraftbewegung schmücken mag, ist bei Marcel Ostertag modisch im Sommer 2018 genau richtig!

Es war schon skurril, welche Muster man sich seinerzeit so anzog oder als Tapete an die Wand kleisterte. Zum Glück hat Marcel Ostertag nicht einfach nur kopiert, hat Neues und Aktuelles hinzugefügt und auf manches Typische von seinerzeit auch verzichtet. Aber, wenn Sie sich z.B. ein Tuch zu dieser Mode ins Haar binden möchten, setzen Sie auf dem neuen Look des Designers noch den berühmten i-Punkt.

Wer es nicht ganz so weit treiben möchte, wird bei Marcel Ostertags neuer Sommermode aber auch fündig. Ausreichend viele und unterschiedliche Modelle hat er jedenfalls gezeigt auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin am 5. Juli 2017. Die unseres Erachtens schönsten und typischsten Modelle, Farben und Muster haben wir als Fotos heraus gesucht, damit Sie einen hoffentlich guten Überblick über die neue Kollektion von Marcel Ostertag bekommen.

Kaufen können Sie die Mode von Marcel Ostertag z.B. online. Am Ende des Artikels, nach den Fotos, finden Sie u.a. einen Link, der Sie auf die entsprechende Webseite führt.

Quellenangaben: