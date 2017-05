Madeline Willers – Schlager-Debüt-Album “Wir sind ewig”

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 12.05.2017

Mit Madeline Willers und ihrem Schlager-Album “Wir sind ewig” weht weiter kräftiger frischer Wind in die Schlager-Welt. Die Veröffentlichung des Debüt-Albums der Schlager-Sängerin Madeline Willers war zwar schon vor einigen Wochen, aber erst jetzt kommen wir dazu, es etwas ausführlicher zu betrachten. Schon länger ist Madeline Willers bei uns in den Schlager-Charts mit dem Titel “24/7” platziert. Wir legen unten einen Link, der Sie zu den Schlager-Charts führt, so dass Sie für Madeline Willers abstimmen und sie unterstützen können, wenn Sie mögen.

Angenehm modern ist das Album “Wir sind ewig” produziert. Dazu passt auch die Stimme von Madeline Willers, die alle Hürden gut meistert und nur manchmal an hörbare Grenzen stößt – ausgerechnet beim eigentlich unnötigen “Major Tom” – Cover zum Beispiel. Zuweilen strapaziert man unnötig oft die oberen Tonlagen (“Bis zum Himmel und zurück”). Das ist aber gerade ziemlich “modern”.

Manchmal hat man auch einen Touch moderner Singer-Songwriter-Melodie-Führung eingebaut (z.B. “Bessere Hälfte”), was neben den Sounds dem Album eine zusätzlich moderne Komponente gibt.

Zum Glück kommt der gut tanzbare Schlager nicht zu kurz und ist dann sehr pop-orientiert – bleibt dabei meistens weit genug von diversen Nonsens-Party-Hits fern. Hier und da gibt es gewisse Parallelen zur “Hamburger Schlager-Schule”, die sehr dance-orientiert ist. Vielleicht kommen diese Songs ja sogar von dort. Das wissen wir nicht, wir haben das Cover nicht in den Händen halten können.

Insgesamt moderner Schlager, wie man ihn sich viel häufiger wünscht – angesichts mancher Produktionen, die doch arg häufig im Schlager-Almanach und den schon jahrzehntelang verwendeten Sounds wildern. Auch ist Madeline Willers und ihre Musik auf diesem Album nicht direkt mit anderen Schlagersängerinnen zu vergleichen. Natürlich ist es Schlager und das Genre wird auch nicht neu erfunden – aber modern interpretiert. Irgendwelche Analogien kann man immer herstellen. Doch statt zu mäkeln wollen wir uns lieber freuen über so ein optimistisch stimmendes Album.

Richtig gute Titel gibt es gleich mehrere auf dem Album von Madeline Willers. So lohnt sich das ganze Album. Wegen der 1-2-3 Titel, die einem vielleicht nicht so gefallen, muss man keine Rosinen-Pickerei betreiben.

Einen ausgesprochenen Schwachpunkt hat das Album “Wir sind ewig” von Madeline Willers trotzdem. Derzeit kostet die CD 18,27 €. Das ist für 12 Songs mit nicht mal 45 Minuten Spielzeit doch ziemlich heftig. Der mp3-Download kommt mit 9,99 € viel sparsamer daher, wenn auch noch recht teuer für so ein Produkt. Wer amazon music hat, ist fein raus. Dann gibt es das ganze Album im Streaming nämlich ohne zusätzliche Kosten. Sie erreichen über den Link vorn alle Varianten.

Wir empfehlen das Debüt-Album von Madeline Willers gern! Zu unseren Schlager-Charts geht es hier über diesen Link. Derzeit ist Madeline Willers mit ihrem Song “24/7” dort auch ganz gut platziert (später werden es vielleicht andere Titel sein).

