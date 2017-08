Maria Voskania besser als zuvor mit neuem Album “Magie”

Maria Voskania veröffentlicht ihre erste CD nach ihrem Erfolg bei DSDS

Besser, viel besser ist das neue Album “Magie” von Maria Voskania, als was man bis zu ihrem 3. Platz bei DSDS 2017 von Maria Voskania hören konnte. Das allerdings muss nicht wundern, hat sie natürlich mit ihrem Auftritt dort viel Aufmerksamkeit und auch Unterstützung auf sich gezogen. Endlich hatten auch andere gemerkt, wie gut Maria Voskania tatsächlich ist…

Das ist ein Glück! Für Maria Voskania natürlich, aber auch für uns alle, denn obwohl Schlager-Interpreten und Schlager-Alben derzeit geradezu wie Pilze im Herbst aus dem Boden schießen, ist die Qualität doch sehr unterschiedlich. Und in diesem Bereich des modernen, deutschen Schlagers, wie sich Maria Voskania mit ihrem neuen Album “Magie” positioniert, herrscht neben Helene Fischer doch weitgehend gähnende Leere. Klar, da sind noch andere, z.B. Vanessa Mai, aber über deren neues Album “Regenbogen” habe ich mir noch kein abschließendes Urteil gebildet, bin recht unschlüssig an manchen Stellen…

Auch für eine ausführliche Rezension zum neuen Album “Magie” von Maria Voskania ist es noch zu früh, denn mehr als 2-3-4 Mal hören war noch nicht möglich. Und ich will nicht ungerecht sein, weder ihr noch den anderen gegenüber.

Bis jetzt ist der Eindruck von dieser neuen Schlager-CD sehr positiv. Im Grunde Titel für Titel geht es so weiter, wie mit dem DSDS-Final-Song “Magie” und der zwischenzeitlichen Auskopplung “Ich seh nur Dich“, die übrigens auch in unseren Schlager Charts platziert ist. Wenn Sie Maria Voskania unterstützen wollen, können Sie dort für sie abstimmen.

Es gibt jedoch noch einige sehr bemerkenswerte Titel. Nur exemplarisch seien außerdem kurz erwähnt “Unendlich” und “4 Flügel, 2 Herzen” oder “Hiergefühl” und “Wahre Liebe” oder -auch wenn es mir noch nicht ganz so gut gefällt- “Freier Fall“, eine recht freie Interpretation des alten Disco-Klassikers “Don’t let me be misunderstood” von Santa Esmaralda (1977). Auch ein paar schöne Balladen sind dabei, wie “Küss mich“. Aber, wie schon gesagt. Es ist zu früh für eine ausführliche CD-Kritik. Immer wieder brauchen Lieder auch Zeit, um zu wirken!

Wegen der Veröffentlichung der neuen CD “Magie” von Maria Voskania” heute wollte ich aber nicht warten mit einer ersten, wenn auch kurzen Einschätzung.

Stand heute: Ein sehr gelungenes Album! Gratulation an Maria Voskania und alles Gute dafür! Maria Voskania kann eben sehr gut singen und hat hier auch adäquate und moderne Songs bekommen, wo ihre Stimme zum Tragen kommt.

Es gibt das Album als CD für derzeit 9,99 € und als mp3-Download für 8,99 € und wer amazon music hat, kann das Album auch ohne zusätzliche Kosten hören. Über den Link vorn erreicht man alle Varianten.

