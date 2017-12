Mia Julia hat eine “Geile Zeit” – Neue CD veröffentlicht

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 1.12.2017

Mia Julia mit “Schlager” und den Titel “Geile Zeit” mit Musik zu verbinden, hätte sich Mia Julia vor ein paar Jahren vermutlich selbst nicht vorstellen können. Doch inzwischen gehört Mia Julia zu den Top-Stars im s.g. “Party-Schlager” – besonders rund um die Schinkenstraße am Strand von El Arenal bei Palma de Mallorca.

Nicht umsonst heißen die Lieder von Mia Julia zum Beispiel “Wir sind Mallorca“, “Endlich wieder Malle“, “Alle auf Malle“, “Wir sind der Bierkönig” – ein Cover von “Ruhrgebiet” von Wolfgang Petry. Auch eine neue Version von “Mallorca da bin ich daheim” ist auf der neuen CD “Geile Zeit” von Mia Julia. Mal nicht nur “Bum Bum”, sondern Streicher & Co..

Auch nicht umsonst hat Mia Julia inzwischen ihre eigene Hymne “M.i.a. Meine Gang“. Viele tatsächliche und vermeintliche Künstler tummeln sich in den Party-Höhlen Mallorcas und auch hier bei uns, jetzt in dieser Jahreszeit auch wieder in den Apres-Ski-Hütten der bekannten Wintersportorte. Nur ganz wenige schaffen es, sich wirklich zu etablieren.

Mia Julia hat eine Art, die sehr offen und glaubhaft ist, sich nicht verstellt, sie arbeitet hart und ehrlich, verzichtet vor allem auf Nerviges und überflüssige Selbstdarstellung samt privater Seelenstrips im Fernsehen, wie manch andere… Nicht nachteilig für ihren Erfolg wird sein, dass sie gut aussieht. Aber, auf ihre Attraktivität sollte sie niemand leichtfertig reduzieren.

Ob diese spezielle Art deutschsprachiger Musik wirklich Schlager ist, sollen andere diskutieren. “Party-Schlager” vielleicht – wann war eine Bezeichnung treffender, als hier bei Mia Julia? Es gibt viele, die diese Musik mögen und gern nach ihr feiern – und das ist das Wichtigste! Allen muss es nicht gefallen, schließlich kann sich auch nicht jeder für die Amigos oder Andrea Berg begeistern.

Neben Liedern, bei denen Mia Julia allein singt, sind jede Menge Gäste mit auf dem Album dabei, wie z.B. Oli P., Marry, Ikke Hüftgold oder die Dorfrocker.

Es gibt das neue Album “Geile Zeit” von Mia Julia als CD für 15,99 €, als mp3-Download für 9,99 € und wer amazon music hat, kann alle 21 Lieder mit stolzen über 70 Minuten Spielzeit ohne zusätzliche Kosten streamen oder downloaden. Hier geht es zum Album bei amazon.

