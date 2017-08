Schlager: Anita und Alexandra Hofmann haben “Hautkontakt”

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 15.08.2017

Anita und Alexandra Hofmann haben vergangenen Freitag ihr neues Album “Hautkontakt” veröffentlicht. 13 neue Lieder von Anita und Alexandra Hofmann mit vergleichsweise schmalen 42 Minuten Spielzeit – was aber ganz angenehm ist! Die Geschwister verzichten zum Glück auf auch im Schlager mittlerweile üblichen und meist total überflüssigen Gimmicks. Keine Akustik-Version am Ende, keine XY-Hit- oder sonstige Mixe.

Sehr schön, dafür schon mal ein dickes Lob an Anita und Alexandra Hofmann!

Da lohnt es sich, tiefer hinein zu hören. Das wollen wir gern auch tun und eine Rezension ist geplant. Nur gibt es derzeit eine wahre Flut von Neuveröffentlichungen im Deutschen Schlager, so dass man nicht hinterher kommt, will man nicht nur irgendwelche Pressetexte kopieren, sondern sich wirklich mit der Musik der Künstler auseinander setzen. Es wird also noch 1-2 Wochen dauern bis zu einer CD-Kritik, die wir dann auch hier verlinken…

Nur ist die Veröffentlichung an sich natürlich auch die Erwähnung wert. Deshalb hier die Fakten:

Es gibt das neue Album “Hautkontakt” von Anita und Alexandra Hofmann seit dem 11. August 2017 als CD für 14,99 €, als mp3-Download für 9,59 €, als Vinyl-Schallplatte für 18,99 € oder bei amazon music im Streaming ganz ohne zusätzliche Kosten. Der Link führt Sie zu allen genannten Varianten.

Wir haben den Titel “Keine Liebeslieder!” derzeit in unserer Salsango-Schlager-Hitparade. Sie können dort vor die Geschwister Hofmann abstimmen, wenn Sie sie unterstützen möchten. Hier geht es zu unseren Schlager Charts.

