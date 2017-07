Schlager: Bernhard Brink auf neuer CD “Mit dem Herz durch die Wand”

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 1.07.2017

Bernhard Brink hat Ende Juni 2017 seine neue Schlager-CD “Mit dem Herz Durch die Wand” veröffentlicht. Man kann kaum etwas falsch machen, wenn man eine Bernhard-Brink-CD kauft. Bernhard Brink ist seit Jahren ein Garant für solide Schlager-Musik! Das alte Schlachtross des Deutschen Schlager liefert zuverlässig gute Schlager in die Wohnzimmer nicht nur seiner Fans, wie ein großer Containerriese Waren in den Hafen. Aber zu selten mit Höhepunkten, dem Glanz oder dem Besonderen anderer Interpreten.

Wie wird das bei dem neuen Album “Mit dem Herz durch die Wand” von Bernhard Brink sein? Die erste Single-Auskopplung “100 Millionen Volt” ist schon durchaus vielversprechend! Auch weitere Schlager auf der neuen CD machen Hoffnung, dass Bernhard Brink auf der neuen deutschen Schlager-Welle, die durchs Land schwappt, oben mit surfen kann.

Weitere Lieder, die Bernhard Brink zur Ehre gereichen, könnten “Die Zeit ohne Dich“, “Durch alle Gezeiten“, “Mit dem Herz durch die Wand“, “Kann sein“, “Trau Dich zu fliegen” oder “Lichterloh” sein. Über alles gesehen, sind die Titel doch sehr ähnlich in ihrer Art. Arrangements und Produktion sind vergleichbar. Das kann man jedoch von einem Album auch erwarten. Trotzdem nutzt sich der Sound ein bisschen ab mit der Zeit beim Durchhören der CD.

Nun sind Schlager-CDs oft welche, die ihre Wirkung erst mit der Zeit entfalten. Häufig muss man die Titel immer wieder hören, bevor sich einige herauskristallisieren und im Gedächtnis hängen bleiben – und dann auch auf den Playlists der Fans landen. Noch schwieriger ist es mit den Liedern, die Hits werden (könnten). Radio- und TV-Sender müssen auf den Zug aufspringen, Videos produziert werden – und vieles mehr. Da bleiben leider manche Schätze ungeborgen am Grund des Schlager-Meers liegen und erblicken nie das Licht einer breiteren Öffentlichkeit.

Bei der Tanzbarkeit ist das die neue Bernhard-Brink-CD auf alle Fälle vorn mit dabei. Wie Delphine in der Bugwelle können Discofox-Tänzer durch’s ganze Album tanzen. Zeit zum Luftholen oder Getränkefassen bleibt auch zwischendurch mal bei “Für Dich bin ich aus Liebe“, bevor dann bei “Legenden” weiter geschwoft werden kann – ein Song der ein bisschen an den Kollegen Howard Carpendale erinnert. Diese Abwechslung wiederholt sich dann in umgekehrter Reihenfolge bei “Die Eine“und der Ballade “Du fehlst“, die der Abschluss des Albums ist. Die Assoziation Howard Carpendale hatte ich übrigens häufiger während des Hörens…

Eigentlich ist es noch etwas früh für ein Fazit. Einen Tag nach der Veröffentlichung ist fairerweise nicht mehr als eine Zwischenbilanz möglich. Die fällt positiv aus! Das Album scheint insgesamt gefälliger zu sein, als einige seiner Vorgänger. Drücken wir Bernhard Brink die Daumen und wünschen wir ihm alles Gute für seine neue CD!

Es gibt das neue Album “Mit dem Herz durch die Wand” von Bernhard Brink derzeit als CD für 17,99 € und als mp3-Download für 9,79 €. Wer amazon music hat, kann das Album ohne zusätzliche Kosten im Streaming hören. Mit dem Link von kommen Sie zu allen Varianten.

Mehr Artikel über Bernhard Brink finden Sie unter dem vorn verlinkten Stichwort. Mehr Schlager-Nachrichten finden Sie immer in unserem Schlager-Magazin oder in den anderen musikalischen Kategorien bei uns oder allgemein unter Unterhaltung. Im Schlager-Magazin gibt es auch eine spezielle Seite mit Aktuellen Schlager-CDs.