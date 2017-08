Schlager Olymp 2017 Berlin – Open Air Party in Lübars am 12.8.2017

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 9.08.2017

Den Schlager Olymp 2017 verspricht Radio Paloma am 12. August 2017 in Berlin – Lübars. Es steigt eine große Open Air Schlager-Party! Wer dabei sein will, hat noch Gelegenheit dazu, denn es gibt noch Tickets – für vergleichsweise preiswerte knapp 30 €.

Beim Schlager Olymp 2017 in Berlin sind jede Menge Schlager-Stars und -Sternchen dabei. Das kann also ein schöner Nachmittag und Abend werden. Es geht nämlich schon um 13.30 Uhr los – wird sich aber in die Länge ziehen, denn 16 Künstler bzw. Bands werden erwartet. Einlass ist ab 11.00 Uhr.

Dabei sind in Lübars am 12. August 2017 u.a. Annemarie Eilfeld, Bernhard Brink, Christian Lais, Julian David, Laura Wilde, Michael Wendler, Norman Langen, Olaf Henning und Vanessa Mai. Außerdem noch ein paar andere Künstler.

Der Schlager Olymp ist im Freizeit- und Erholungspark Lübars in der Quickborner Straße – Ecke Alte Fasanerie. Das Gelände kennen Sie bestimmt, das große Freigelände mit Berg und Familienfarm in Lübars am Ende des Märkischen Viertels.

Tickets gibt es noch hier bei eventim oder eben bei den einschlägigen Konzert-Kassen. Gut denkbar, dass es auch direkt vor Ort noch Tickets gibt. Das wissen wir aber nicht genau. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.



