Semino Rossi veröffentlicht das neue Album „Ein Teil von mir“

Neues Album und Konzert-Termine von Semino Rossi

Semino Rossi. Für seine Fans ist er der Größte! Sagen wir, einer der Größten. Andere mögen ihn nicht so sehr wegen seiner seichten Art, zu unterhalten – oder seiner besonderen, etwas gebrochenen, deutschen Aussprache. Kein Wunder, Semino Rossi ist Argentinier, lebt aber inzwischen seit über 30 Jahren schon in Österreich. Was viele Leute hier bei uns vielleicht nicht wissen, Latein- und Süd-Amerikaner lieben häufig Deutsche Schlager – gerade wegen seiner oft lieblichen Melodien und auch der Herz-Schmerz-Texte, neigt man doch dort selbst gern zum leichten Verklären in der Musik.

Aber, warum streiten? Es soll sich jeder das vom musikalischen Buffet nehmen, was er mag und alles andere lässt er eben liegen… Unbestritten ist der Erfolg, den Semino Rossi hat und ganz bestimmt wird er mit seinem neuen Album “Ein Teil von mir”, das am 23. Juni 2017 veröffentlicht wird, seiner Erfolgsgeschichte ein weiteres Kapitel hinzufügen.

Frischer soll Semino Rossi klingen auf seinem neuen Album, was u.a. an Komponisten und Produzenten der Scheibe liegt. Maite Kelly ist z.B. wieder einmal dabei, oder auch Oliver Lukas. Der Schlagersänger sagt selbst: “Der Schlager ist modern geworden. Er hat so viel Power. Es kommt mir vor, als wäre gerade ein großer Schlager-Augenblick. Viele junge Fans sind dazugekommen – das tut uns natürlich gut.”

Mit dem aus dem neuen Semino-Rossi-Album “Ein Teil von mir” zuerst ausgekoppelten Titel “Wir sind im Herzen jung” ist Semino Rossi auch bei uns schon erfolgreich. Seit er in unseren Schlager Charts dabei ist, belegt er dort mit seinem Discofox mindestens einen der vorderen, oft den 1. Platz.

Das Album “Ein Teil von mir” gibt es ab dem 23.6.2017 als CD für 16,99 € und als mp3-Download für 9,49 €. Hier geht es zum Album bei amazon. 14 Lieder mit Semino Rossi und einer Gesamtspielzeit von knapp 50 Minuten gibt es dafür.

Für Fans, die Semino Rossi live erleben möchten, gibt es im Sommer 2017 noch 2 Open Air – Konzerte am 19. und 20. August 2017 in Sangerhausen und in Plauen. Wer dahin will, bekommt die Karten direkt bei eventim. Im nächsten Jahr gibt es dann die große Semino Rossi Tournee 2018 mit derzeit 27 Konzerten im Zeitraum April und Mai. Da tourt Semino Rossi durch ganz Deutschland… Die Tickets dafür gibt es unter diesem Link zu eventim.

