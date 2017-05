Shakira – Neues Album “El Dorado” für 26.5.2017 angekündigt

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 15.05.2017

Alle aktuellen Shakira-Hits und neue Songs auf einem Album

Shakira bringt ihr neues Album “El Dorado” Ende Mai 2017. Es wurde Zeit, denn keine Künstlerin war wie Shakira zuletzt so fleißig und erfolgreich. Ein Tanz-Hit “jagte” den nächsten – und die auch auf dem neuen Shakira-Album “El Dorado” drauf. “La Bicicleta” mit Carlos Vives, “Deja vu” mit Prince Royce” und “Chantaje” mit Maluma , “Comme moi” ft. Black M waren teils auch in unseren diversen Charts erfolgreich.

Ihr neuester Song ist “Me Enamore”, der in 3 Tagen schon wieder über 17 Millionen Views bei youtube hatte. Schaut gleich mal rein:

Am 26. Mai 2017 ist es endlich soweit. Man kann das Album schon vorbestellen und die bereits bekannten bzw. veröffentlichten Titel kann man sofort downloaden oder auch streamen, wenn man amazon music hat.

Wer jetzt die 5 Songs als Download kauft, die bereits veröffentlicht sind, zahlt erstmal nur diese Songs und die Differenz zu den 10,99 € für das ganze Album dann, wenn das Album dann endgültig erscheint. Die CD mit allen Songs kostet 14,99 €. Über diesen Link zu amazon erreicht Ihr alle genannten Varianten.

Hier die aktuelle

Titel-Liste Album “El Dorado” von Shakira

Me Enamoré Nada Chantaje (feat. Maluma) When a Woman Amarillo Perro Fiel (feat. Nicky Jam) Trap (feat. Maluma) Comme Moi (Black M feat. Shakira) Coconut Tree La Bicileta (Shakira & Carlos Vives) Deja Vu (Shakira & Prince Royce) What We Said (Comme moi) (feat. MAGIC!) 13. Toneladas

Für ein paar spezielle Versionen der Shakira-Songs empfehlen wir Euch auch unsere Salsa-Charts und unsere Bachata-Charts, die Ihr in unserem Salsa-Magazin findet.

