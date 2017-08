Shania Twain: 1. Video und 2. Song aus neuem Album “Shania Now”

Neuer Song "Poor me" von Shania Twain veröffentlicht

Shania Twain hat den 2. Song “Poor me” und ein Video zu “Life’s about to get good” aus ihrem neuen Album “Shania Now” veröffentlicht. Das neue Album ist für Ende September 2017 angekündigt, darüber hatten wir bereits berichtet.

Gleich mit der Ankündigung veröffentlicht wurde der Song “Life’s about to get good”, zu dem es jetzt seit ein paar Tagen ein Video gibt, bei dem man Shania Twain auch sieht. Shania Twain hatte ja seit 10 bzw. 15 Jahren nichts Neues auf den Markt gebracht.

Vom 2. Song “Poor me” aus dem neuen Album”Shania Now” gibt es jetzt ein künstlerisch gestaltetes s.g. Lyric Video. Der Song ist etwas ruhiger als der erste “Life’s about to get good”. Ansonsten sind die neuen Songs bisher eigentlich genauso, als wäre keine Zeit vergangen seit damals…

Hier die beiden Videos, zuerst zu “Life’s about to get good” und dann zu “Poor me”

Hier geht es zu unserem ersten Artikel Shania Twain – Neues Album “Shania Now” im September 2017 mit weiteren Infos. Hier zum Album bei amazon, für alle die die Songs herunterladen oder das Album schon bestellen wollen.

Mehr aktuelle Musik-Infos findet Ihr in unserer Kategorie Country und immer in unseren thematisch eigenen Magazinen, wie dem Popmusik-Magazin oder Ihr schaut allgemein unter Unterhaltung.