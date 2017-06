Shania Twain – Neues Album “Shania Now” im September 2017

Neuer Song "Life's About To Get Good" von Shania Twain veröffentlicht

Shania Twain veröffentlicht ihr neues Album “Shania Now” am 29. September 2017. Am 16. Juni 2017 erscheint die Single “Life’s About To Get Good”.

Fast wäre es, es sei sie nie weg gewesen. Dabei ist das neue Album von Shania Twain das erste seit 15 Jahren und die erste Neuveröffentlichung von ihr überhaupt seit 10 Jahren.

Davor war Shania Twain eine der erfolgreichsten Country-Sängerinnen, der der Spagat zwischen Country und Popmusik fast wie keiner Zweiten gelang und die seit 1993 über 85.000.000 Tonträger verkauft hatte. Am erfolgreichsten Ihr inzwischen 20 Jahre altes Album “Come On Over”, das fast die Hälfte der Verkäufe beisteuerte und das meistverkaufte eine Solo-Künstlerin sein soll.

Shania Twain hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, mehrere Grammys, hier bei uns den Echo und den Bambi und andere wichtige Auszeichnungen erhalten.

Wenn der neue Song “Life’s About To Get Good” und die markante Stimme von Shania Twain das erste Mal ertönt, ist man sofort wieder bei ihr – soweit man sich qua Alter an Shania Twain erinnern kann. Seit ihren großen Erfolgen ist schließlich eine ganze Generation erwachsen geworden. Shania Twain war seinerzeit nicht nur eine der erfolgreichsten, sondern auch eine der hübschesten Sängerinnen… Aber auch in Sachen Attraktivität hat Shania Twain nichts eingebüßt. Schade, dass wir noch keine aktuellen Fotos weiter haben. Aber, das wird sich mit der Veröffentlichung des neuen Albums sicher ändern.

Shania Twain war auch nie ganz weg. Zwar hat sie sich auch eine Auszeit genommen, sich von ihrem einstigen Ehemann getrennt und eine neue Liebe gefunden. Sie hatte z.B. eine Show in Las Vegas, “Still the One” im berühmten Colosseum des Caesars Palace von 2012 bis 2014. Davon wurde 2015 auch eine Live-CD und DVD veröffentlicht. Da bleibt bekanntlich nicht viel Zeit für Neues…

Doch nun hat für alle Fans das Warten eine Ende, am 29.9.2017 erscheint “Shania Now”, das neue Album von Shania Twain. Wer mag, kann das Album schon vorbestellen als mp3-Download un den ersten Song “Life’s About To Get Good” auch schon downloaden oder wer amazon music hat, auch komplett im Streaming hören. Die CD wird sicher auch bald vorzubestellen sein… Hier geht es zum Album bei amazon – und natürlich dem ersten Song daraus. Hier auch gleich ein “Video” zum anhören…

