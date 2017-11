Sia Album “Everyday is christmas” – beschwinge Pop-Weihnachten

Sia hat ein sehr schönes neues Album “Every is christmas” mit Popsong rund um das Thema Weihnachten veröffentlicht. Wie gesagt, Pop-Songs! 10 weihnachtlich geprägte Lieder von Sia. Wer der englischen Sprache nicht so fließend mächtig ist und bei gesungenen Texten nur gelegentlich einzelne Wörter oder Phrasen versteht, dem drängt sich der Weihnachtsgedanke nicht vordergründig auf.

Die neuen Sia-Songs heißen zwar “Everyday is christmas“, “Ho Ho Ho“, “Snowman“, “Snowflake“, “Underneath the mistletoe“, “Santa’s coming for us“, “Candy Cane Lane” oder “Underneath the christmas lights“, aber weil die Musik sich mit weihnachtlichen Bezügen angenehm zurück hält, kann man aus hiesiger Sicht die Verbindung zu Weihnachten nur gelegentlich herstellen. Muttersprachler werden das sicher anders beurteilen. Manche Songs “riechen” auch mehr nach Weihnachten, als andere.

Das neue Sia-Album hört sich gut weg! Soll heißen, es schmiegt sich angenehm in den Hintergrund, kann aber auch sehr schön laut beim “Weihnachtsputz” oder zu allerlei anderer Gelegenheit gehört werden. Wer das ein paar Mal getan hat, wird bald auch “Ho Ho Ho” oder andere leicht eingängige Text- oder Refrain-Passagen mitsingen können. Ein modernes Weihnachtsalbum!

Von uns gibt es für das Album “Everyday is christmas” von Sia unbedingt einen saisonbezogenen Musik-Tipp!

Erschienen ist das Album am 16.11.2017, hat 10 Songs mit einer Gesamtspielzeit von 35 Minuten. Es gibt das Album als CD für stolze 16,99 €, als mp3-Download für 10,99 €, als Vinyl-Schallplatte für 17,99 € und wer amazon music hat, kann das ganze Album auch ohne zusätzliche Kosten streamen (der Link vorn führt zu allen Varianten).

