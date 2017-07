Supertalent 2017: Karten für Jury-Castings in Berlin

Karten für die Jury-Castings in Berlin vom “Das Supertalent 2017” kann man derzeit kaufen. Für 10-15 € pro Ticket kann man so einmal bei den Aufzeichnungen der TV-Show Supertalent dabei sein. Die Supertalent-Shows im Fernsehen, die man ab Herbst 2017 bei RTL sehen kann, sind Zusammenschnitte der Jury-Casting, die im August 2017 in Bremen und Berlin aufgezeichnet werden. Die offenen Castings, bei denen man sich für das Supertalent 2017 als Künstler oder Darsteller bewerben konnte, sind abgeschlossen. Nun wird mit den Jury-Castings jetzt im August 2017 die nächste Runde eingeläutet.

Hier geht es um Karten für die Jury-Castings vom Supertalent 2017 in Berlin, die vom 30. Juli 2017 – 03. August 2017 stattfinden. Ort für diese TV-Aufzeichnungen ist das Theater am Potsdamer Platz. Wo das ist, erklärt sich durch den Namen von selbst. Täglich gibt es in diesem Zeitraum in Berlin 2 Veranstaltungen. Die erste beginnt um 13.30 Uhr und geht bis ca. 18.30 Uhr, die zweite Aufzeichnung ist dann abends ab 18.15 Uhr und geht bis ca. 23.30 Uhr. Die Karten für die Jury-Castings in Berlin am Nachmittag kosten 10 € plus eine Buchungsgebühr und am Abend kosten die Tickets 15 € plus eine Buchungsgebühr.

Einige Tage sind nachmittags als s.g. Familientage ausgewiesen, zu denen Kinder ab 14 Jahre nur die Hälfte bezahlen. Diese Familientage sind Montag, der 31. Juli 2017, Dienstag, der 1. August 2017, Mittwoch, der 2. August 2017 und Donnerstag, der 3. August 2017.

Wenn Sie nun Karten für eine der Aufzeichnungen der Jury-Castings vom Supertalent 2017 in Berlin kaufen wollen, müssen Sie hier klicken und werden zu einer Seite der Produktionsfirma Ufa weiter geleitet, über die Sie dann die Tickets kaufen können.

Wenn Sie Tickets für Das Supertalent 2017 in Bremen kaufen wollen, schauen Sie bitte in den vorn verlinkten Artikel.

Salsango berichtet wie in den Jahren zuvor ausführlich über das Supertalent 2017. Die Artikel sammeln wir unter dem neuen Stichwort Supertalent 2017. Artikel auch aus vergangenen Jahren finden Sie unter dem Stichwort Supertalentoder mehr über andere TV-Shows in dieser Kategorie (Link vorn).