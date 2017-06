Tango-Brunch Open Air am 25.6.2017 in der Friedrichsau

Der Sommer treibt den Tango-Brunch vor die Haustür. Am Sonntag, 25.6.2017 tanzen wir Tango in der Friedrichsau, dem großen Ulmer Stadt- und Volkspark. Unter freiem Himmel, genauer mittendrin im Biergarten Teutonia. Tango-Brunch also in dem Haus, dessen Mauern in den letzten 150 Jahren viel gesungene und getanzte Musik aufgesogen hat! Kinder, die ihre Eltern zum Tanzen vorbeibringen, finden einen tollen Spielplatz innerhalb des Biergartens (mit Kettenkarussell).

Um die Morgen‘frische‘ zu nutzen, fangen wir auch schon um 10.00 Uhr an. Für die Musik sorgt DJ Thomas und spielt klassische und zeitgenössische Tangos für uns, bis ca. 15.00 Uhr. Schattige Sitzplätze sind ausreichend vorhanden. Zwischendurch ein paar Tango-Tänzen oder später kann man die Füße in der nahen Donau kühlen oder durch die grünen Haine wandeln. Bis zur Donau sind es nur 2 Minuten… Die Gastronomie hat von 10.00-12.00 Uhr Brunch/Frühstücksbuffet (auch Weißwürste!), danach gibt es Getränke und Speisen an der Garten-Schänke.

Der Boden im Lokal für den Tango-Brunch an diesem Sonntag ist aus Steinpflaster. Zum Tanzen also am besten weiche Schuhe, Turnschuhe, idealerweise noch ein Paar Wechselschuhe mitbringen.

Hier nochmal die Fakten:

Was? Tango-Brunch

Wann? Sonntag, 25.6.2017, 10.00 – 15.00 Uhr

Wo? Biergarten & Restaurant Teutonia, Friedrichsau 6 in 89073 Ulm

Wie? Mit dem Auto in Ulm zum „Parken 1 Stadion“ (bzw. Wohnpark Friedrichsau, Wielandstr. 66), von dort 5 Minuten zu Fuß (Alternative: Parkplätze Donauhalle/Messegelände, ca. 10 Minuten zu Fuß). Mit der Straßenbahn Linie Nr. 1 Richtung Böfingen, Haltestelle „Wohnpark Friedrichsau“, dann ca. 5 Minuten zu Fuß. Direkt bist vor die Tür des Lokals geht es mit dem Fahrrad.

Hier ein Kartenlink mit Routenberechnung (Google Maps).

Der nächste Tango-Brunch ist dann am 30. Juli 2017.

Mehr über Tango in Ulm im Stichwort Tango Ulm oder in unserer Kategorie Tango Baden-Württemberg oder Ihr klickt auf die Stichworte unter dem Artikel. In unserem Tango-Magazin werden die aktuellen Meldungen gerade neu sortiert.

Die Information und der Text hier stammt im Wesentlichen von Thomas Amman. Auf seiner Webseite gibt es immer aktuelle Infos zu Tango in Ulm…