Tango Weltmeisterschaft 2017 Ergebnis Finale Tango de Pista

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 24.08.2017

German Ballejo – Magdalena Gutierrez sind neue Tango Weltmeister 2017

Buenos Aires – Tango WM 2017: German Ballejo – Magdalena Gutierrez aus Argentinien sind neue Tango Weltmeister 2017 in der Kategorie Tango de Pista. Das Tango-Tanzpaar aus Buenos Aires konnte im Finale der Tango Weltmeisterschaft 2017 Tango de Pista seine Spitzenposition aus dem Halbfinale behaupten und die Wertung durch die Preisrichter auf 9,450 von 10 möglichen Ideal-Punkten erhöhen.

Mit German Ballejo – Magdalena Gutierrez wird erwartungsgemäß wieder ein Tanzpaar aus Argentinien Weltmeister Tango de Pista 2017. Auch auf den folgenden 4 Plätzen sind Tango-Paare aus dem Mutterland des Tango Argentino.

Die neuen Tango-Weltmeister konnten vor 2 Jahren schon den 3. Platz in dieser Konkurrenz gewinnen. Vize-Weltmeister wurden José Luis Salvo – Carla Rossi (Foto unten links) und Luis Romero – Ana Migoni ertanzten sich hochschwanger den 3. Platz (siehe Foto unten ganz rechts).

Erstes ausländisches Tanzpaar sind Maksim Gerasimov – Mariia Vasileva aus Russland auf Platz 6. Dmitri Vasin – Sagdiana Khamzina aus Russland mussten ihren Landleuten knapp den Vortritt lassen und kamen auf Platz 8. Drittes Paar, das nicht aus Argentinien stammt und bei dieser Tango WM 2017 unter die Top 10 kam waren Alexander Sossa Benitez – Luisa Calle Monsalve aus Kolumbien.

Danach kommen wieder 5 Paare aus Argentinien. Auf Platz 16 dieser Weltmeisterschaft Tango de Pista landeten Simone Faccini – Gioia Abballe aus Italien. Stanislav Fursov – Ekaterina Simonova aus Russland, nach dem Halbfinale noch auf Platz 2, kamen am Ende nur auf Platz 29.

Insgesamt schafften es 41 Tanzpaare in das Finale der Tango WM 2017 Kategorie Tango de Pista. Das ist der “Straßen-Tango” oder “Salon-Tango”, also der “normale” Tango, wie alle Tanzpaare ihn auf den Milongas auf der ganzen Welt tanzen. Hebefiguren und ähnliche Show-Elemente sind hier nicht erlaubt. Die Umarmung, also die klassiche Tanzhaltung, darf nie gelöst werden.

Vielleicht ist es ungerecht, wenn wir die weiteren Tanzpaare aus Argentinien nicht besonders erwähnen. Deshalb wollen wir wenigsten die Top 10 der Tango WM 2017 Tango de Pista nennen und somit allen Spitzen-Tanzpaaren dieser ereignisreichen Tage in Buenos Aires die Ehre erweisen:

Top 10 Tango WM 2017 Finale Tango de Pista

German Ballejo – Magdalena Gutierrez aus Argentinien – 9,450 Punkte Jose Luis Salvo – Carla Rossi aus Argentinien – 9,164 Punkte Luis Romero – Ana Migoni aus Argentinien – 9,071 Punkte Sebastina Bolivar – Agustina Paez aus Argentinien – 9,007 Punkte Exequiel Relmuan – Barbara Ferreyra aus Argeninien – 8,950 Punkte Maksim Gerasimov – Mariia Vasileva aus Russland – 8,943 Punkte Carlos Estigarribia – Dana Zampieri aus Argentinien – 8,921 Punkte Dmitri Vasin – Sagdiana Khamzina aus Russland – 8,900 Punkte Lucas Gauto – Naima Gerasopoulou aus Argentinien – 8,771 Punkte Alexander Sossa Benitez – Luisa Calle Monsalve aus Kolumbien – 8,764 Punkte

Tango-Tanzpaare aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz waren bei dieser Tango WM 2017 nicht am Start.

Quellenhinweis: Die Fotos stammen alle von den Veranstaltern der Tango-WM und wurden uns im Rahmen der Pressearbeit dort zur Verfügung gestellt. Alle Rechte liegen dort. Die Fotografen sind am Foto selbst genannt.