Tango WM 2017 Buenos Aires – Qualifikationsrunden getanzt

Die besten Tanzpaare und Fotos nach der Vorrunde der Tango Weltmeisterschaft 2017

Bei der Tango WM 2017 in Buenos Aires sind die ersten Qualifikationsrunden getanzt. 547 Tango-Tanzpaare aus 51 Ländern sollen am Start gewesen sein. Die meisten Tanzpaare dieser Tango Weltmeisterschaft 2017 kommen traditionell aus Argentinien und starteten in der Kategorie Tango de Pista, auch Salon Tango genannt. Das ist der Tango Argentino, wie er auf Tanzveranstaltungen, den Milongas, getanzt wird. Hier sind z.B. keine Hebefiguren erlaubt und die Paare tanzen gemeinsam nach Musik, die der Veranstalter vorgibt.

Wie man an den Fotos aus Buenos Aires hier sehr gut sehen kann, tanzen in der Kategorie Tango de Pista auch alle möglichen Tanzpaare mit und die Erfolge in den letzten Jahren zeigten oft, dass oberflächliche Zuweisungen fehl am Platz sind. Ob jung oder alt, ob schwanger oder gleichgeschlechtliche Tanzpaare – bei dieser Tango-WM ist wirklich jeder willkommen.

417 Tango-Tanzpaare waren in der ersten Runde im Rahmen dieser Tango-WM 2017 in der Kategorie Tango de Pista dabei. 88 Paare haben sich für das Halbfinale der Weltmeisterschaft qualifiziert. Dabei liegen derzeit 5 Tanzpaare ziemlich gleich auf.

Darunter auch Maksim Gerasimov – Mariia Vasileva aus Russland auf Platz 2, die wir aus den vergangenen Jahren schon kennen und die sich immer mit vorn platzieren konnten. Maksim Gerasimov war schon häufiger dabei, im letzten Jahr das erste Mal mit Mariia Vasileva. Auch Alexander Sossa Benitez ist mit neuer Tanzpartner am Start. Alexander Sossa Benitez – Luisa Calle Monsalve aus Kolumbien liegen derzeit auf Platz 3. Auf Platz 5 sind Luciano Paulino – Mara Oviedo aus Argentinien. Luciano Paulino war ebenfalls schon früher bei anderen Tango Weltmeisterschaften in Buenos Aires dabei, auch mit anderer Partnerin und noch für Brasilien startend.

Aber: Diese Platzierungen und Punkte in der Vorrunde waren bisher immer nur ein Hinweis, welche Tanzpaare am Ende im Finale vorn mit dabei sein werden. In jedem Jahr wurde das Ranking erst im Halbfinale und dann im Finale der WM ordentlich “durchgemischt” und selten waren die letztlich allerbesten Tango-Tanzpaare schon so früh im Wettbewerb ganz vorn mit dabei. Ein gutes Abschneiden der folgenden 5 Tanzpaare können wir also erwarten, für die Siegerpaare sollten wir erst schauen, wie es weiter geht.

Top 5 Tango WM 2017 Tango de Pista Qualifikationsrunde

Diego Alejandro Quise – Marina Alcalde aus Argentinien – 7,639 Punkte Maksim Gerasimov – Mariia Vasileva aus Russland – 7,633 Punkte Alexander Sossa Benitez – Luisa Calle Monsalve aus Kolumbien – 7,622 Punkte Gaston Camejo – lorena Gonzales Cattaneo aus Argentinien – 7,612 Punkte Luciano Paulino – Mara Oviedo aus Argentinien – 7,603 Punkte

Tanzpaare aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz waren in der Kategorie Tango de Pista übrigens nicht am Start.

Die Ergebnisse der Qualifikationsrunde in der Kategorie Tango Escenario dieser Tango-WM 2017 liegen uns noch nicht vor. Sie sind zwar bereits getanzt, aber wegen der Zeitverschiebung müssen wir uns noch etwas gedulden…

Quellenhinweis: Die Fotos stammen alle von den Veranstaltern der Tango-WM und wurden uns im Rahmen der Pressearbeit dort zur Verfügung gestellt. Alle Rechte liegen dort. Die Fotografen sind am Foto selbst genannt.